Comenzó la cuenta regresiva. Los principales referentes del sector, las empresas más disruptivas, gigantes tecnológicos, reguladores, startups e impulsores de la innovación se darán cita la última semana de marzo en la capital argentina en el que promete ser uno de los eventos del año. MERGE Buenos Aires confirma su agenda de paneles, speakers y actividades en torno los temas más relevantes del mundo Web3: adopción, blockchain y nuevos casos de uso, regulación, ciberseguridad, identidad digital, entre muchos otros.

Las actividades -que por su dinámica serán una excelente oportunidad de networking- comenzarán el lunes 24 con una cena exclusiva para invitados especiales en la Embajada de España, auspiciada por el exchange Binance y la plataforma soluciones de pago SmartPay.

Los días 25 y 26, se llevará a cabo el congreso en el Palacio Libertad, incluyendo charlas, talleres, una zona expositiva y experiencias que combinan cultura y tecnología, proporcionando mucho más que un evento tecnológico.

Temas y protagonistas del encuentro

Algunos de los ejes temáticos del encuentro serán: identidad digital, convivencia entre finanzas tradicionales y criptoactivos, tokenización, descentralización, inteligencia artificial, aplicación de blockchain al deporte, entre otros. Estos contenidos serán desarrollados por destacados speakers como Coty de Monteverde (Head of Crypto & Blockchain de Banco Santander), Gabriel Campa (Head of Digital Assets de Towerbank), Esteban Tresseras (General Counsel de Banco Galicia) Sovieski Naut Fernández (Gerente de Economía Digital y Pymes de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana) y Larissa Moreira (Digital Assets Manager de Itaú Unibanco).

También participarán representantes de empresas internacionales como Massimo Cervesato (Director - Global Blockchain & Digital Assets en Mastercard), Antônia Souza (Blockchain & Crypto Director, LAC en VISA) Manuel Beaudroit (Co-fundador y CEO de Belo) y Gladstone Arantes Jr. (Blockchain Especialista de BNDES).

Además, estarán presentes representantes de empresas nativas Web3 como Rocelo Lopez (CEO de SmartPay), Andrés Ondarra (Gerente General para Argentina y Cono Sur en Binance), Pablo Monti (Brand Manager y portavoz en BingX), Pablo Casadío (Cofundador y CFO de Bit2Me), Jesús Carreño (Latam Opertations en MEXC), Ben Reynolds (Managing Director en BitGo), May Michelson (Director of Sales Americas en GK8 by Galaxy), Raúl Romanutti (Governance Manager en Polkadot), Silvio Pegado (Managing Director de Latam en Ripple) e Ian Dilick (Developer Relations en World Foundation).

Más allá de los negocios, el protagonismo del arte y la cultura

La fusión de cultura, arte, experiencias y performances disruptivas, será otro de los diferenciales de MERGE Buenos Aires. El evento, que se inserta dentro de la agenda cultural del Palacio Libertad, permitirá a los visitantes asistir a shows audiovisuales, exposiciones de arte NFT y conciertos de música, entre otras innovadoras experiencias culturales.

Perspectiva regulatoria

El aspecto regulatorio será un tema central en MERGE Buenos Aires, con el abordaje de funcionarios gubernamentales e institucionales que llevan adelante esta agenda en sus respectivos países Participarán del evento Pedro Inchauspe (Director del Banco Central de Argentina), Roberto E. Silva (Presidente de la Comisión Nacional de Valores de Argentina), Fabio Araujo (Economista del Banco Central do Brasil), Juan Carlos Reyes (Presidente de la Comisión Nacional de Activos Digitales de El Salvador), Victor Rondon de Paula Moura (Asesor de la Presidencia de la Comissão de Valores Mobiliários de Brasil), Mario Adaro (Ministro de la Suprema Corte de Mendoza) y entre otros.

Empresas líderes que nos respaldan

Para llevar adelante en Buenos Aires un evento de esta magnitud es clave contar con el apoyo de reconocidas empresas que respaldan y prestigian el encuentro como SmartPay, Blockchain Factory, Binance, BingX, Bit2me, BitGo, Gk8, Ikigii by Towerbank, MEXC, Polkadot, Ripple y World, entre otras.

MERGE Buenos Aires, un evento imprescindible en la agenda de innovación de la región y el mundo.

Entradas anticipadas están en venta en la web del evento