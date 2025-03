Donald Trump firmó una orden ejecutiva que establece una reserva de bitcoin, generando un intenso debate en la industria. Mientras algunos aplauden la iniciativa, otros desconfían de sus implicancias y del impacto que podría tener en el mercado.

Samson Mow, CEO de JAN3, utilizó su cuenta en X para tranquilizar a la comunidad y disipar preocupaciones.

El documento presidencial establece que la tesorería incluye BTC confiscados por el gobierno, lo cual ha sido cuestionado por ciertos sectores dentro de la comunidad bitcoiner.

A pesar de que la orden también contempla estrategias neutrales para aumentar la reserva de bitcoin, persisten dudas entre los críticos. Sin embargo, Mow sostiene que este es solo el comienzo y que con el tiempo la situación se acomodará.

Bitcoin gana protagonismo en la estrategia estadounidense

Samson Mow inició su publicación dirigiéndose a quienes consideran que la reserva estratégica de BTC no tendrá impacto. "Algunos bitcoiners afirman que la reserva estratégica no logrará nada porque solo se trata de activos confiscados y no habrá compras", expresó.

Posteriormente, explicó que existen mecanismos neutrales para obtener bitcoins adicionales. Mencionó opciones como la emisión de bonos respaldados por BTC o la venta de oro, señalando que el Secretario de Comercio, Howard Lutnick, aplicará un enfoque similar.

Mow comparó la reserva con los ETF de bitcoin, indicando que estos legitimaron el activo y facilitaron la inversión institucional. También afirmó que Estados Unidos está viendo al BTC como una alternativa al oro y sostuvo: "La verdadera carrera de los estados nacionales por la adopción realmente comienza".

Michael Saylor, fundador de Strategy, no tardó en reaccionar y compartió el documento en su cuenta de X. Saylor destacó que "Estados Unidos ahora tiene la mayor reserva de bitcoin del mundo", un paso significativo para la adopción de BTC.

Al igual que Mow, Saylor ha sido un firme defensor de Bitcoin, resaltando la importancia de este activo para la economía global. En días anteriores, había mostrado su apertura a incluir altcoins en la reserva estratégica, aunque con ciertas precauciones.

Brian Armstrong, CEO de Coinbase, celebró la decisión a pesar de haber expresado dudas sobre incluir criptoactivos como cardano, XRP o solana. Posteriormente, calificó este momento como "histórico para bitcoin y las criptomonedas" y llamó a otros países a seguir a EE. UU.

Max Keiser, asesor de Nayib Bukele, elogió la decisión y compartió un post que celebra que EE.UU. siga los pasos de El Salvador. Luego, pronosticó que BTC podría superar los USD 120.000 en las próximas semanas, generando aún más expectativas.

Bitcoin avanza con Trump, pero surgen críticas

La decisión de Donald Trump sobre la reserva de Bitcoin ha generado diversas reacciones en la comunidad cripto. Mientras algunos celebran el reconocimiento oficial, otros consideran que la medida carece de claridad y deja muchas dudas pendientes.

Algunos bitcoiners destacaron la autorización para implementar estrategias neutrales de adquisición de BTC. Sin embargo, cuestionaron la falta de detalles sobre su aplicación y temen que no se diferencia adecuadamente a bitcoin de otras criptomonedas sin valor real.

El usuario «masteratrisk» en Reddit criticó la iniciativa al señalar que la reserva "no distingue a bitcoin de las criptomonedas sin valor" y expresó dudas sobre la posibilidad de adquirir BTC sin utilizar dinero de los contribuyentes.

Otros mostraron escepticismo porque la estrategia de adquisición apareció en el documento, pero no fue mencionada en un video de la Oficina Oval. Esto generó incertidumbre sobre la verdadera intención detrás de la medida gubernamental.

A pesar de las críticas, algunos entusiastas resaltaron la importancia del avance y el impacto del ecosistema creado por Satoshi Nakamoto. Y expresaron que este es un paso clave hacia una mayor adopción institucional de bitcoin en el ámbito global.