Luego de que el presdente Javier Milei promocionar en su cuenta de X a $LIBRA, una criptomoneda que en minutos logró una cotización récord y luego se derrumbó, la empresa desarrolladora habló en X.

LIBRA: qué dijo la empresa que desarrolló la criptomoneda de la polémica

"Hoy fue el lanzamiento del proyecto Viva la Libertad y la moneda $LIBRA ha sido un éxito, y queremos agradecer a todos por su confianza y apoyo. Queremos aclarar que el presidente Milei no estuvo ni está involucrado de ninguna manera en el desarrollo del proyecto que es absolutamente privado. ¡Gracias por ser parte de este gran inicio!", indicó KIP Protocol, firma detrás de la divisa digital.

Los usuarios de la red salieron a criticarla, afirmando que cómo podía ser un éxito si su valor se desplomó, además de erosionar la imagen del mandatario. El Presidente también se refirió al hecho.

"Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)", señaló el mandatario.

Y continuó: "A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo. VLLC!"

La respuesta de KIP Protocol

Qué es LIBRA, la cripto que promocionó Milei

"¡La Argentina Liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina", señaló el mandatario en X.

El token se valorizó fuertemente hasta lograr una capitalización de mercado de u$s5.000 millones, pero se fue desinflando hasta rondar lo u$s1.000 millones durante la noche del viernes.

El usuario de Twitter @codeboc_eth aseguró que se trata de un fraude: "Libra es como una estafa. No la compren", alertó, y desglosó su respuesta con según algunas características del sitio web que son frecuentes en las shitcoins o monedas basura:

El sitio web fue registrado hoy

Periodo de registro del sitio muy corta (1 año)

No existe información del dueño

Status de dominio restringido

La página web del proyecto remarca que "Argentina está llena de talento, innovación y emprendedores con grandes ideas, pero los recursos para darles vida son frecuetemente limitados. El Viva La Libertad Project fue creado con una clara misión: impulsar la economía argentina al fondear pequeños proyectos y negocios locales, apoyando aquellos que buscan hacer crecer sus inversiones y contribuir al desarrollo del país".

El tweet de Milei

"Es oficial, no hay hackeo, confirmado por todo su entorno. Milei involucrado directamente en un fraude criptográfico. Ha traspasado todos los límites morales, esto que postea está hecho para robar. Ya no puede dudarse: causal de juicio político", criticó Carlos Maslaton.

En efecto, Lilia Lemoine, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires (LLA), indicó en su cuenta de X que no se trataba de un ataque. Por lo que en la comunidad se critica el papel del Presidente difundiendo una criptomoneda que tiene todas las características de una estafa.

"Para que quede claro... no es un hackeo", disparó la legisladora.

El mensaje de Lemoine

De hecho, algunos usuarios de X mostraron que varias de las cuentas que habían vendido $LIBRA vaciaron sus saldos de $SOL y $USDC. es decir, tomaron toda la ganancia.

Esto es otro indicador de una estafa Rug Pull o "tirón de alfombra": los creadores de un proyecto cripto desaparecen con el dinero de los inversores una vez que su shitcoin fue vendida.

Lo curioso fue que la moneda digital llevaba el mismo nombre que Facebook había elegido inicialmente para su propia cripto, que contó con avales de PayPal y Mercado Libre, entre otros.

Las críticas de la comunidad

Varios referentes de la comunidad local mostraron su decepción por el tweet del mandatario. El criptoactivista y programador Santiago Siri, criticó que cómo puede ser que "teniendo argentina una de las comunidades cripto más sólidas del mundo, nunca haya convocado a sus principales referentes antes de avanzar con regulaciones o acuerdos".

La respuesta de Santiago Siri

Además, reclamó que el Gobierno le haya rechazado una audiencia a Vitalik Buterin, fundador de Ethereum, quien había solicitado una reuinión en diciembre, pero sí se reunió con "actores de dudosa reputación".

También criticó que cómo se puede avanzar "con un negocio de 1.500 millones de dólares a la vista de toda la nación, con un 70% del circulante en manos de tres personas cuya identidad desconocemos, y con cada transacción millonaria teniendo la misma opacidad que un bolso de José López".