Los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado en EE.UU. tuvieron ingresos cercanos a los u$s5.000 millones en enero, cifra que podría llevarlos a superar los u$s50.000 millones en entradas durante este año, según Matt Hougan, director de inversiones de Bitwise.

La jugosa cifra que podrán reunir los ETF de Bitcoin en 2025

"Hasta ahora, todo bien: los ETF de Bitcoin al contado captaron u$s4.940 millones en enero, lo que anualizado equivale a u$s59.000 millones", escribió Hougan en en X, el 1 de febrero. Y añadió: "Para ponerlo en contexto: en todo 2024, captaron 35.200 millones de dólares".

Aunque reconoce que los flujos de inversión pueden variar considerablemente de un mes a otro, para Hougan, los ETF de Bitcoin cerrarán 2025 con más de u$s50.000 millones en ingresos.

Hougan y Ryan Rasmussen, jefe de investigación de Bitwise, anticiparon en diciembre que la captación de capital en los ETF de Bitcoin este año será superior a la de 2024.

Además, agregaron que los fondos terminaron el 2024 con u$s33.600 millones en entradas, una cifra que superó estimaciones de los analistas que proyectaron unos u$s15.000 millones.

¿ Qué fondos lideraron las entradas en enero?

El iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) de BlackRock fue el fondo que lideró las entradas netas en enero, sumando un total de u$s3.200 millones. Mientras que el Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) se posicionó en segundo lugar, registrando casi u$s1.300 millones en el mismo período, según datos de Farside Investors.

En el quinto lugar se ubicó el fondo Bitwise Bitcoin ETF (BITB), posicionándose entre los 11 ETF en términos de entradas netas, con más de u$s125 millones captados en enero. Este fondo se ubicó detrás del Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC), que atrajo u$s398,5 millones, aproximadamente.

Hougan y Rasmussen asgeuran los ETF de Bitcoin registrarán mayores entradas en 2025. En ese sentido, ambos sostienen que los inversores institucionales buscarán "redoblar su apuesta" e incrementar el capital que asignan a estos fondos.

En otro orden, Hougan y Rasmussen, explicaron que durante el primer año de un ETF "suele ser el más lento", argumentando que los ETF de oro tuvieron u$s2.600 millones en entradas en 2004, cifra que lograron duplica en 2005 alcanzando u$s5.500 millones.

Por último, los expertos añadieron que las principales casas de bolsa a nivel mundial "aún no han desplegado su ejército de gestores de patrimonio", que hasta ahora no tuvieron acceso a los ETF de Bitcoin. No obstante, esta circunstancia cambiará este año, por lo que los fondos quedarán expuestos a recibir billones de dólares.