En un mundo donde la seguridad, la confianza y la eficiencia son fundamentales, OBD se posiciona como un líder innovador en el proceso de onboarding digital para diversas industrias. Nuestra misión es simple, pero poderosa: ofrecer un servicio de validación y análisis que no solo protege a las empresas y a sus clientes, sino que también lo hace de manera altamente disponible, rápida y confiable.

En OBD, entendemos que este proceso es el primer punto de contacto con el cliente, y por consiguiente, debe ser una operación sin fricciones ni roces en cuanto a experiencia de usuario. Es crucial capturar la mayor cantidad de datos posibles sin causar molestias al usuario, ya que luego de su selfie o la presentación de la imagen de su DNI se convertirá en la manera de presentarse o gestionar nuevos pasos dentro de la operación cotidiana. Para lograr esto, utilizamos técnicas avanzadas de procesamiento de imágenes y múltiples modelos de inteligencia artificial, garantizando que nuestras soluciones no solo sean seguras, sino también rápidas, precisas y siempre disponibles.

Descripción del Proceso de Onboarding Digital

El proceso de onboarding en OBD ha sido cuidadosamente diseñado para garantizar la autenticidad y seguridad de cada transacción, asegurando que cada individuo sea fielmente representado y que las operaciones estén exentas de cualquier riesgo. Iniciamos con una validación exhaustiva de los documentos presentados, abarcando desde identificaciones convencionales como DNI y pasaportes, hasta cualquier otra forma de identificación autorizada. Al realizar el proceso de manera remota, nuestros clientes no tienen fronteras en cuanto a la captación de usuarios, lo que les permite expandir su alcance globalmente sin limitaciones físicas.

OBD ofrece un proceso de validación y análisis para proteger a clientes y empresas de manera rápida y sencilla

Nuestro compromiso con la integridad documental no se detiene en la simple verificación. Implementamos un análisis avanzado de contexto y profundidad sobre las imágenes asociadas, con el fin de detectar posibles documentos apócrifos, intentos de suplantación de identidad o cualquier alteración en las marcas de seguridad inherentes a la documentación. Este enfoque nos permite desenmascarar incluso las falsificaciones más sofisticadas.

Adicionalmente, comprendiendo la diversidad de necesidades de nuestros clientes, ofrecemos la posibilidad de incorporar documentos no estandarizados, tales como contratos, facturas de servicios y otros documentos equivalentes. En todos estos casos, aplicamos con rigor los mismos procesos avanzados de verificación biométrica y detección de prueba de vida, siempre aplicando nuestros modelos de deep learning.

Tecnología e Innovación

En OBD, la innovación es el núcleo de nuestra estrategia. Nos esforzamos continuamente por desarrollar soluciones que no solo respondan a las exigencias actuales, sino que también anticipen las necesidades futuras. Un ejemplo de nuestro compromiso es la reciente creación de links de pago y códigos QR que integran tecnología de biometría y blockchain. Esta solución avanzada permite autenticar transacciones utilizando el rostro del usuario, lo que añade una capa extra de seguridad sin sacrificar la rapidez y fluidez en el proceso.

Nuestra dedicación a la seguridad va más allá de los estándares convencionales. Hemos diseñado modelos de inteligencia artificial altamente especializados, perfeccionados a lo largo de años de investigación y desarrollo. Estos modelos no solo identifican y neutralizan fraudes con una precisión inigualable, sino que también están preparados para enfrentar amenazas emergentes, incluyendo redes generativas que intentan imitar comportamientos legítimos. Esta capacidad adaptativa es clave para garantizar una protección robusta y confiable en un entorno digital cada vez más complejo.

Entendemos que la seguridad no debe comprometer la eficiencia. Por ello, nuestras soluciones integran la última tecnología en blockchain para la autenticación de pagos biométricos, la gestión de firmas digitales y la creación de códigos QR seguros. Al combinar seguridad y velocidad, aseguramos que nuestros clientes disfruten de una experiencia operativa fluida y confiable, acorde a las demandas del mundo moderno.

OBD aplica procesos avanzados de verificación biométrica y detección de prueba de vida, mediante modelos de deep learning.

Nuestro equipo de expertos ha trabajado incansablemente para perfeccionar estos desarrollos, logrando una tasa de éxito impensable a la hora de detectar fraudes. Esto nos permite ofrecer una de las plataformas más avanzadas en términos de seguridad y reducción de fraudes, sin sacrificar la eficiencia.

Impacto en la Reducción de Fraudes

La implementación de nuestras soluciones ha resultado en una reducción significativa de fraudes para nuestros clientes. No solo prevenimos pérdidas financieras importantes, sino que también ayudamos a preservar la reputación de las empresas al proteger sus datos y los de sus clientes. Casos de éxito demuestran cómo nuestras herramientas han sido fundamentales para identificar y detener actividades fraudulentas antes de que se conviertan en un problema.

Compromiso con la Sostenibilidad

En OBD, no solo nos erigimos como líderes en seguridad y tecnología, sino que también nos comprometemos profundamente con la sostenibilidad. A través de la optimización continua de nuestros procesos, hemos logrado una significativa reducción en el consumo de GPUs, lo que no solo minimiza nuestra huella de carbono, sino que también se traduce en una disminución de costos operativos. Este enfoque no solo permite que nuestros servicios sean más ecológicos, sino que también genera un impacto económico positivo en nuestros clientes, quienes ven reflejados estos ahorros en sus resultados financieros. Además, la digitalización del legajo del cliente no solo reduce el tiempo necesario para completar el proceso de onboarding, sino que también disminuye la necesidad de imprimir documentos físicos, contribuyendo así a la reducción de la huella de carbono.

OBD viene de anunciar la creación de links de pago y códigos QR que integran tecnología de biometría y blockchain.

En este contexto, resulta crucial reconocer que el mercado de validaciones, y por extensión el panorama económico global, se encuentran en una fase de crecimiento expansivo, con perspectivas altamente favorables para la inversión en los diversos aspectos financieros. Este entorno próspero no solo subraya la relevancia de nuestras soluciones, sino que también refuerza la necesidad de integrar prácticas sostenibles en un mercado en plena expansión.

En un entorno donde la tecnología, la seguridad y la confiabilidad son más cruciales que nunca, OBD se erige como un pionero en el desarrollo de soluciones avanzadas para el proceso de onboarding y la validación de identidades. Nuestra apuesta por la innovación continua, a través de la implementación de tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial y blockchain, nos posiciona a la cabeza en un mercado que exige estar a la altura de los desafíos contemporáneos.

Utilizamos técnicas avanzadas de procesamiento de imágenes y múltiples modelos de inteligencia artificial para garantizar que nuestras soluciones no solo sean seguras, sino también rápidas, precisas y siempre disponibles, permitiendo a nuestros clientes expandir su alcance globalmente al realizar el proceso de manera remota, sin fronteras y 24/7 en cuanto a la captación de clientes.

En OBD, también estamos comprometidos con la sustentabilidad. Hemos optimizado nuestros procesos para reducir significativamente el consumo de GPUs, lo que minimiza nuestra huella de carbono y disminuye los costos operativos. La digitalización del legajo del cliente no solo ahorra tiempo, sino que también reduce la necesidad de imprimir documentos físicos, contribuyendo a la protección del medio ambiente. Entendemos que el futuro de la economía global está inextricablemente ligado a la capacidad de innovar de manera sostenible, y nos esforzamos por liderar este cambio con visión y responsabilidad.

Al integrar múltiples algoritmos de procesamiento de imágenes, endpoints con blockchain para pagos biométricos y códigos QR con biometría embebida, hemos logrado no solo asegurar una tasa de éxito excepcional en la detección de fraudes, sino también proporcionar un servicio que es rápido, confiable y ecológicamente responsable. OBD no solo responde a las necesidades actuales del mercado, sino que también marca el rumbo hacia el futuro, estableciendo un estándar en un sector que requiere soluciones tecnológicas de primer nivel.

"En OBD, entendemos que la tecnología no es solo una herramienta, sino una fuerza transformadora que tiene el poder de moldear el futuro. Nuestra misión es liderar este cambio, especialmente en América Latina, donde el potencial de crecimiento es inmenso. Creemos en un futuro donde la innovación, la seguridad y la sostenibilidad van de la mano, creando un impacto positivo que trasciende fronteras y generaciones", señaló el CEO de OBD, Adrián Pérez, en este sentido.