La banca y las criptomonedas son dos sectores cada vez más unidos, con distintas soluciones del ecosistema de los activos virtuales que fueron adoptadas por distintas entidades del sector financiero tradicional.

Una de las que más peso tomó en el último tiempo es la tokenización, una solución que permite transformar bienes del mundo real en un activo digital, que puede tener valor económico directo o representar la propiedad de ciertos bienes o derechos y, al mismo tiempo, pueden servir como inversión, y facilitar su intercambio y ahorro, ya que se opera como cualquier moneda digital.

En este contexto, Mastercard anunció la implementación de un programa conjunto con varios gigantes bancarios estadounidenses para probar liquidaciones a través de soluciones tokenizadas. Estas son:

JPMorgan

Swift

Mastercard

Visa

Citi

Bancos estadounidenses prueban liquidaciones bancarias tokenizadas

Mediante el uso de la tecnología de ledger, el proyecto busca probar soluciones compartidas mediante el protocolo Regulated Settlement Network (RSN), que permite liquidar colectivamente activos tokenizados como el Tesoro, instrumentos de deuda con grado de inversión y dinero depositado en bancos comerciales.

Con la llegada de la RSN, los procedimientos de liquidación se unificarán en una única plataforma, que transformará diversos activos en tokens y los liquidará en un ledger distribuido.

Mastercard informó en un comunicado que la iniciativa se centra en optimizar la eficiencia de las liquidaciones transfronterizas y reducir las posibilidades de error y fraude.

Mastercard presentó un programa para liquidar activos tokenizados entre múltiples bancos estadounidenses

Raj Dhamodharan, Jefe de Blockchain y Activos Digitales de Mastercard, sostuvo que la "aplicación de la tecnología de ledger compartido a las liquidaciones en dólares podría desbloquear la próxima generación de infraestructuras de mercado, donde las liquidaciones programables son 24/7 y sin fricción".

Otras entidades participantes del proyecto incluyen USDF Consortium, Grupo Tassat y Deloitte, la cual incluirá servicios de asesoramiento al programa. En tanto, el gestor del proyecto será la Asociación de la Industria de Valores y Mercados Financieros (SIFMA, por sus siglas en inglés).

Al mismo tiempo, contará con un grupo de contribuyentes de peso como The Bank of New York Mellon, mientras que el Banco de la Reserva Federal de Nueva York será un observador técnico de la iniciativa.

En total, son 10 las entidades bancarias que participan directamente del programa: Citi, JPMorgan, Mastercard, Swift, TD Bank N.A., U.S. Bank, USDF, Wells Fargo, Visa y Zions Bancorp.