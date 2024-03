Desde Kingston sabemos que hacer un backup es mucho más que su mero significado, ya que es la garantía de tener nuestros recuerdos de viajes, eventos, cumpleaños y fiestas.

Es la seguridad de conservar los datos y proyectos de trabajo, es tener bibliotecas de fotos, vídeos, hojas de cálculo, documentos, textos, presentaciones, es tener historia".

Como cada 31 de marzo se celebra el Día Mundial del Back up, pero para Kingston, siempre es el día para hacer un respaldo.

Estos datos del sitio web World Backup Day hacen referencia a información auditada a nivel global:

El 30% de las personas nunca hizo una copia de seguridad

113 celulares se pierden o roban a cada minuto

El 29% de las pérdidas de información se deben a cuestiones accidentales

1 de cada 10 PC es infectada con un virus cada mes

Además, empresas de almacenamiento han relevado que el número que las personas que hacen copias de seguridad de sus datos aumentó del 65% en 2008 a 80% en el último año. Esto demuestra que el usuario está empezando a darse cuenta del valor de hacerlo; sin embargo, el 54% todavía informó pérdida de datos.

¿Cuál es la causa más común de pérdida de datos? Suele asociarse con un error informático. El error además es pensar que no necesitamos hacer copias de seguridad con tanta frecuencia, especialmente si tenemos un buen programa antivirus que proteja nuestro dispositivo.

Algunas de las causas más comunes de pérdida de datos son:

Fallas. 140.000 discos duros fallan cada semana sólo en Estados Unidos. Las razones pueden variar desde sobrecalentamiento, subidas de tensión o el impacto de la caída del dispositivo, hasta factores internos como la corrupción del software

140.000 discos duros fallan cada semana sólo en Estados Unidos. Las razones pueden variar desde sobrecalentamiento, subidas de tensión o el impacto de la caída del dispositivo, hasta factores internos como la corrupción del software Error humano: con lo que nos referimos a eliminar accidentalmente sus propios archivos. Podemos contar con poder recuperar archivos de la Papelera de reciclaje si los eliminamos por error o cambiamos de opinión, pero eventualmente se sobrescribirán. Y si usa Shift + Suprimir o el símbolo del sistema de Windows, su archivo se eliminará permanentemente en lugar de enviarse a Reciclar

con lo que nos referimos a eliminar accidentalmente sus propios archivos. Podemos contar con poder recuperar archivos de la Papelera de reciclaje si los eliminamos por error o cambiamos de opinión, pero eventualmente se sobrescribirán. Y si usa Shift + Suprimir o el símbolo del sistema de Windows, su archivo se eliminará permanentemente en lugar de enviarse a Reciclar Infecciones de malware: existen virus informáticos en circulación que pueden sobrescribir, robar o cifrar sus datos y retenerlos para pedir un rescate. Con nuevos ataques por correo electrónico y estafas de phishing cada día, no es raro que el malware se escape del software antivirus y de los usuarios vigilantes

existen virus informáticos en circulación que pueden sobrescribir, robar o cifrar sus datos y retenerlos para pedir un rescate. Con nuevos ataques por correo electrónico y estafas de phishing cada día, no es raro que el malware se escape del software antivirus y de los usuarios vigilantes Robo de computadora portátil o teléfono: un teléfono es particularmente fácil de robar: un ladrón oportunista sólo tiene que verlo desatendido sobre una mesa, arrebatarlo y desaparecer en segundos

un teléfono es particularmente fácil de robar: un ladrón oportunista sólo tiene que verlo desatendido sobre una mesa, arrebatarlo y desaparecer en segundos Agua o café: Si deja caer su teléfono en agua o derrama café sobre el teclado de su computadora portátil, corre el riesgo de provocar un cortocircuito en todo el dispositivo, lo que puede borrar algunos o todos sus datos y/o hacer imposible volver a iniciar el dispositivo.(**)

Para evitar los ítems anteriores, es valioso darle importancia al back up y comprender que hay distintos tipos de copia de seguridad.

Para hacer la copia de seguridad manual, basta copiar los archivos en un SSD externo o en una memoria USB, pero es importante que estos dispositivos no estén siempre conectados a la computadora, ya que pueden ser susceptibles de sufrir ataques de hackers.

Otra opción de back up manual es a través de servidores online, conocidos como la nube. El usuario crea una cuenta en la nube y configura sus archivos dentro de ella, pudiendo automatizar el proceso de backup.

Además es para destacar la importancia de hacer ESPEJADO O "MIRRORING", una práctica muy común utilizada por las empresas en servidores y consiste en guardar todos los archivos en dos SSD.

Para realizar el mirroring, es imprescindible tener siempre el doble de memoria. Por ejemplo, todo lo que se almacena en el SSD de 2 TB también estará en otro SSD de 2 TB.

También hay una segmentación del tipo de copia de seguridad. En esa línea, se presenta el Back Up Automático, para no depender del almacenamiento en la nube, hay programas de back up automático disponibles en Internet.

En ellos, es posible configurar una rutina según el calendario y personalizar el almacenamiento de los archivos.

En situaciones en las que el usuario no tiene internet para acceder a la nube o incluso a su computadora para rescatar archivos, el uso de dispositivos como SSD externos y memorias USB es imprescindible para acceder a la información.

Por lo tanto, es esencial que los datos se almacenen en más de un lugar para garantizar el acceso en diferentes situaciones.

Ante la consulta de utilizar ¿medios físicos o nube? La respuesta es ¡ambos! Puede ser fácil perderse con varios tipos de equipos para aquellos que desean hacer un back up en una unidad física.

La unidad de disco duro (HDD) y la unidad de estado sólido (SSD) son las opciones más utilizadas a la hora de guardar tus archivos y almacenarlos de forma segura.

Sin embargo, la tecnología de almacenamiento de discos duros es antiguo y frágil, ya que tiene partes móviles en un esquema mecánico.

En otras palabras: mover o dejar caer un disco duro siempre es un riesgo de daño. Los SSD, por otro lado, se conectan y transfieren datos hasta 30 veces más rápido que los HDD, y se pueden llevar como un objeto personal en su bolso.

La practicidad, confiabilidad y el rendimiento son los puntos fuertes del uso de SSD para hacer un back up.

En esa línea la NUBE + MEDIOS FÍSICOS = es la FÓRMULA DEL ÉXITO, pero otra duda que surge es: ¿qué pasa con la nube? El almacenamiento en la nube es importante y los back ups adicionales son bienvenidos.

Es necesario reforzar la importancia del back up offline por dos razones:

Seguridad: si por alguna razón la contraseña personal es víctima de un robo de datos, el acceso a los datos en la nube puede verse comprometido

Practicidad: tomar un gran volumen de datos y acceder a ellos rápidamente sin necesidad de utilizar Internet

*Por Jean-Pierre Cecillon, director Regional Sud América Hispana de Kingston