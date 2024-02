El precio de Bitcoin está imparable. La criptomoenda estrella se encuentra en pleno ciclo alcista, en las últimas 24 horas, el activo subió más de un 10% y llegó a los u$s57.000.

Actualmente, la moneda digital se encuentra en torno a los u$s56.800 según datos del sitio coinmarketcap. Aunque apenas superó esa cifra, descendió a los u$s53.000

Por su parte, Ethereum también está en alza y la segunda criptomoneda con mayor capitalización de mercado ronda los u$s3.200 y creció un 6,30% en las últimas 24 horas.

Por otro lado, a nivel local, la criptomoneda llegó a los 60 millones de pesos. El precio de Bitcoin valía en Binance para la compra unos 60,587,871.74 pesos.

En Belo App se lo consiguió a 59,191,424.71 pesos, mientras que en Satoshi Tango estuvo a 59,044,955.52 pesos, según reportó el sitio de Cointelegrpah.

Bitcoin en alza: los motivos

Pero a qué se debe este incremento del activo. Para entender este ciclo alcista se deben tener varios factores en cuenta

"El sentimiento de mercado en estos días es de total FOMO", alerta el vocero de ONG Bitcoin Argentina.

En diálogo con iProUP Hernán González, responsable de prensa de la ONG Bitcoin Argentina, explica que este fenómeno se debe enmarcar principalmente es dos motivos:

El gran crecimiento en volumen por parte de la comercialización de los ETFs al contado de bitcoin, aprobados recientemente por la Securities and Exchange Commission (SEC) el 10 de enero pasado y la necesaria adquisición de más BTC como activo subyacente para darles sustento por parte de los grandes fondos.

al contado de bitcoin, aprobados recientemente por la Securities and Exchange Commission (SEC) el 10 de enero pasado y la necesaria adquisición de más BTC como activo subyacente para darles sustento por parte de los grandes fondos. La cercanía con el halving, que en poco tiempo tendrá lugar, dando a futuro una posible continuidad al ciclo alcista que ya estamos vivenciando.

"El volumen manejado por los ETFs al contado ha aumentado en gran medida. Las administradoras de fondos que dan sustento a estos instrumentos, exceptuando el caso Grayscale, se mantuvieron acumulando BTC, destacándose el accionar de $IBIT, el ETF de BlackRock que está teniendo una gran performance y que ayer mismo aumentó su volumen en un 30% con respecto al récord manejado anteriormente, llegando casi a los 1.300 millones de dólares negociados en un solo día", expresa el vocero.

¿Es inminente el halving de Bitcoin?

Por otra parte, González afirma que adopción es inminente y los ETFs al contado abrieron una nueva etapa dentro de una más grande a la cual llamamos "adopción institucional". En el mientras tanto, otras compañías como MicroStrategy siguen acumulando BTC para sus arcas, acercándose cada vez más a la marca de los 200.000, siendo la empresa que hace oferta pública de sus acciones con mayor cantidad de BTC del mundo.

En este sentido, el especialista comprende que el halving de Bitcoin también es inminente y al día de hoy, se estima que llegará el 18 de abril de este año, dividiendo a la mitad la recompensa que se le paga a los mineros por validar nuevos bloques en la red de Bitcoin. Esta fecha es dinámica y se mantiene en un cambio constante, pero sabemos que cuando lleguemos al bloque 840.000, ocurrirá el cuarto halving.

"El sentimiento de mercado en estos días es de total FOMO (Fear of Missing Out), siendo que todavía no hemos visto la mejor parte de este ciclo alcista, que podría comenzar "formalmente" como lo ha hecho anteriormente a partir de algunos meses posteriores al halving", sugiere el experto.

"Al día de hoy, dado este sentimiento del mercado, Bitcoin está cada vez más cerca de alcanzar su máximo histórico de noviembre de 2021 de los 69 mil dólares por unidad y no me extrañaría en absoluto que sea en los próximos meses", concluye González.