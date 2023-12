El precio de bitcoin se mueve en ciclos, aproximadamente cada 4 años se reitera un ciclo que incluye una fuerte tendencia alcista, seguida de una marcada tendencia bajista.

Si la historia se repite, en el bienio 2024-2025, bitcoin irá a buscar nuevos máximos históricos en su precio. Muchas criptomonedas lo seguirán y tendrán rendimientos porcentuales incluso mayores a los de BTC, como sucedió en ocasiones anteriores.

En este contexto, resulta fundamental que los inversores en activos digitales tengan una estrategia clara y sepan cómo operar para no quedar "atrapados" en el mercado cuando se produzca la inevitable caída.

Alistair Milne, empresario, inversor y fundador de Altana Digital Currency Fund , escribió en la red social X algunos consejos para quienes poseen bitcoin y criptomonedas, de cara al inminente mercado alcista. A continuación, te compartimos los mejores.

1 – Tener cuidado con los "cripto-influencers

Existen muchos creadores de contenido de criptomonedas honestos, pero según Milne no son la mayoría: "El 99% de las personas que publican sus operaciones te están manipulando para obtener interacción". El empresario destaca que esos "cripto-influencers" no publican sus operaciones perdedoras.

2 – Tener cuidado con las shitcoins

Se denomina "shitcoins" a activos digitales que no aportan alguna novedosa solución al mundo, sino que son simplemente instrumentos de especulación financiera. Algunas de estas tienen muy baja capitalización de mercado y, por lo tanto, su volatilidad es muy elevada.

Milne aconseja qué hacer y qué no hacer al invertir en criptomonedas.

3 – Saber por qué haces lo que haces

En cualquier inversión financiera, la investigación, el aprendizaje y la experiencia son fundamentales. La inversión en bitcoin y criptomonedas no es la excepción.

Milne recomienda: "no intentes operar a menos que tengas experiencia y sepas lo que estás haciendo en términos de análisis y gestión de riesgos". A eso le añade: "no copies operaciones que veas en redes sociales".

4 – ¿Ser hodler o trader?

El cuarto consejo de Milne es el más simple de todos: "invierte y espera". El inversor explica que mantener una inversión en el tiempo suele ser superior a intentar predecir el mercado.

5 – Dejar de buscar el próximo Bitcoin

Muchos promotores de altcoins utilizan el argumento: "¿Te perdiste la oportunidad de comprar bitcoin a 1 dólar? ¡No te pierdas la oportunidad de comprar xyz-coin, la criptomoneda que reemplazará a bitcoin y que solo vale 0,000001 centavo!". En este sentido, Milne indica: "cuando leas algo así, huye por tu vida".

"Cualquiera que te diga que no debes invertir en bitcoin, está promocionándote algo más riesgoso que poseen y quieren que se aprecie o vendértelo", asegura.

6– Nunca operes con emociones

¿Será realmente posible que un inversor opere sin emociones? Posiblemente, no. Pero tener una estrategia de inversión y ser disciplinado en seguirla, probablemente aumente las chances de tener éxito.

7– Mantén tus prioridades alineadas

El dinero es importante, pero no lo es todo. Bajo este lema, Milne aconseja: "Sé prudente, invierte, no gastes de más, y no descuides tu salud".