Rodolfo Andragnes es, sin dudas, uno de los integrantes más importantes de la Comunidad cripto local: es cofundador de la ONG Bitcoin Argentina y uno de los creadores de Labitconf, la conferencia sobre criptomonedas más importante de la región.

En diálogo con iProUP, Andragnes criticó con fuerza a las CBDCs a nivel global, es decir, el modelo de moneda digital que pretende tomar de ejemplo e implementar en el corto plazo Sergio Massa, en caso de ser elegido Presidente.

Andragnes también se refirió al balance de los criptoactivos en el transcurso 2024, y opinó sobre la influencia de la incertidumbre política en el precio de las criptodivisas.

iProUP: ¿Cuál es el balance del año para el mundo de las criptomonedas en la Argentina?

Rodolfo Andragnes: Creo que tuvo un año muy fuerte, por desgracia de lo que pasa en la Argentina, por desgracia de la inflación, por desgracia de la inestabilidad, por desgracia de la confianza en el país, que afectó mucho al precio y a la gratuidad del dólar. Y eso, en el mundillo de las stablecoins y de los criptodólares, tuvo una adopción grande y masiva.

Esta idea, a nivel Bitcoin, creo que es similar a lo que pasó en otros momentos, solo que uno termina teniendo cada vez más oportunidades para entender por qué Bitcoin hace sentido y por qué es una herramienta que es antiinflacionaria y diferente en comparación con el desastre que son las monedas tradicionales.

¿El movimiento de Bitcoin en el país estuvo en línea con lo que pasa políticamente a partir de la incertidumbre que tiene la gente?

Las cripto, las stablecoins y Bitcoin creo que quedan un poco ajenos. Porque Bitcoin no es para el corto plazo. Entonces, Bitcoin sigue su propio movimiento.

Ante esta presión y visión de las fallas del dólar y las fallas del peso, hay algo de eso. Si bien no estoy mucho en el tema de mercado, sí claramente hubo una tendencia a una mayor adopción de Bitcoin como resguardo de valor.

Pero no por la inflación, sino porque la inflación me demuestra que las monedas son manipulables, que los Etados no son confiables, que la emisión de un Estado no es confiable.

Así como hubo un gran crecimiento de stablecoins como alternativa al peso, sería natural y razonable que también haya habido gente que diga 'más allá de poder comprar un dólar en vez de tener pesos, y de tener dólares MEP, pongo un porcentaje en Bitcoin porque el dólar también es más'.

Expertos, inversores, y propietarios de muchas firmas hablan de la necesidad de regular las criptomonedas. ¿Cuál es su postura y cuáles cree que deberían ser los próximos pasos en ese sentido?

Es inevitable. Bitcoin también es inevitable, va a pasar. A veces tengo mis dudas, porque uno habla con la Cámara Fintech y pareciera que sí, que estamos buscando una regulación. Pero después hablan algunos desde las exchanges y dicen 'no, lo están empujando a que suceda, viste, desde el Gobierno, y no puedo decir que no'.

O sea, hay un poco de todo. Yo no sé cuánto las exchanges quieren que se regulen, sino que les gustaría que los bancos no sean negativos con esto. Les gustaría que haya mayor apertura del ecosistema, pero no por eso buscamos una revolución.

¿El ganador de las próximas elecciones puede cambiar la realidad del sector cripto?

Primero, Bitcoin y cripto pasó a ser un tema relevante en la agenda política, sobre todo en este último tramo. Lo fue en septiembre cuando estaba el tema de si la Ley contra el Lavado de Activos y Terrorismo se aprobaba finalmente y se dilató.

Los tiempos políticos no son los tiempos técnicos y no son los tiempos del mercado.

Creo que en la postelección esto se va a apagar un poco. Hoy sirve hablar de moneda digital, sirve hablar de cripto, sirve mostrarme que voy a hacer, básicamente, porque sirve hacer promesas.

¿Puede ser una solución y factible el peso o moneda digital que anuncia Massa?

En realidad, Massa habla poco, porque conoce bastante poco. Además de hacer Labitconf soy uno de los fundadores de la ONG Bitcoin Argentina y tenemos una mirada muy crítica sobre el rol de las CBDC en el mundo.

No porque otros lo estén haciendo y pensando. En la Argentina particularmente, como pretende responder a tiempos políticos, nunca se hará el análisis técnico que requiere 2, 3, 4 años porque choca con el tiempo político.

Entonces, la principal crítica es que no puede venir desde una mera mirada y tiempo político, sino que desde una mirada técnica. Y, por otro lado, si se cierra ese camino técnico, sentimos que las CBDC hacen agua absolutamente constantemente con varias cuestiones delicadas:

Con poder evitar que alguien lo modifique. Cuando viene otro Gobierno, cambio lo que escribí

Con poder evitar que un índice que uso para saber a cada cuánto emito no sea adulterado. Porque es un índice del INDEX con lo que sea

Con poder evitar que se haga sobre control del ciudadano. Establecer herramientas para que yo no pueda controlar al ciudadano.

Sobre que no haya cohesión tributaria.

Digo, hay un montón de cosas que no importa si la CBDC la hace Estados Unidos, se la hace Japón o se la hace Argentina. La CBDC no logra resolver positivamente los problemas para el ciudadano.

La Argentina defiende los intereses del ciudadano. Por lo cual, no creo que encontremos el espacio donde la CBDC, porque no hay una solución real, donde la CBDC sea una buena solución, una buena propuesta para el individuo final.

¿Cuál fue el balance del último Labitconf 2023?

Buenísimo, creo que tomamos una excelente decisión de alinear el contenido a la agenda política también económica y monetaria.

La realidad es que la gente me cruza y me dice 'la verdad es que el nivel de base, de charla y de profundidad de temas de este año fue muy bueno'. Y también, la verdad, con el nivel del contenido técnico de Bitcoin, Ethereum y otras blockchain.

Así que estoy contento, porque hago contenido. Tuvimos mas de 8.000 y pico de entradas entregadas. La verdad, un buen outcome. Seguramente, Labitconf 2024 sea también en la Argentina.