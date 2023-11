Adidas y Bugatti lanzan colección exclusiva: su valor en ETH te sorprenderá

La marca más famosa de indumentaria deportiva se une al fabricante de automóviles para un lanzamiento especial y exclusivo que se puede adquirir con ETH

Las marcas Adidas y Bugatti unen fuerzas para la creación de una zapatilla de fútbol, de edición limitada.

La propuesta será el lanzamiento de 99 ejemplares que serán subastados en la plataforma Adidas Collect Web, entre el 8 y el 11 de noviembre.

Los interesados en adquirir un par, podrán participar del trámite pagando con criptomonedas. La oferta mínima iniciará en 0.2 ETH.

Las botas fueron diseñadas con la idea de brindar velocidad y ligereza. Además, están terminadas con una serie de adornos de diseño Bugatti personalizados.

Quienes resulten ganadores de la subasta, podrán canjear un par físico de la colección y otro digital.

Del 13 al 27 de noviembre se podrán reclamar los ejemplares de manera presencial, mientras que los envíos comenzarán a realizarse en el mes de diciembre.

Una colección única

Diseño único

El nombre de la colección especial de 99 pares de zapatillas de fútbol lleva por nombre "Adidas X Crazyfast Bugatti".

Si bien el anuncio de la subasta es bajo la consigna de utilizar criptomonedas para poder participar, los usuarios tendrán una opción de moneda tradicional utilizando MoonPay.

Wiebke Ståhl, Director General en Bugatti internacional, mencionó: "Somos una marca reconocida por sus innovaciones e ingenio".

Y agregó: "Compartimos este incesante impulso por la perfección con Adidas, que aplica el mismo enfoque riguroso a sus botas, con diseños cada vez más ligeros y eficaces".

Las nuevas zapatillas de fútbol que podrán adquirirse con criptomonedas contarán con una presentación especial durante el mes de noviembre.

Del evento participarán jugadores profesionales de fútbol como Rafael Leao (A. C. Milan) y Karim Benzema (Al-Ittihad Jeddah Club).

Se puede pagar con criptomonedas

Inspirados en la Fórmula 1

Las zapatillas están decoradas con el color Bugatti Blue. Se trata de un tono inspirado en los primeros autos de Grandes Premios de la historia, antes del nacimiento de la Fórmula 1.

Las botas que se pagarán con criptomonedas cuentan con dos frases en los laterales: "Impossible is Nothing", lema de Adidas, y "Create the Incomparable", frase de cabecera de Bugatti