Los secretos de la empresa "sin jefes" que factura más de u$s3.5 mil millones por año

Los Gore crearon además una cultura corporativa en la que cualquiera puede tomar la iniciativa, no hay organigramas y las personas colaboran en equipos

Bill Gore, un científico de materiales de DuPont que vio amplias aplicaciones para un fluoropolímero llamado politetrafluoroetileno (PTFE)-usado para fabricar teflón-, destinó justo a su esposa sus ahorros en 1958 para fundar su propia empresa, W.L Gore y Asociacos.

Junto con su hijo, Bob, crearon tecnologías únicas en más de 15 industrias, incluida la Gore-Tex, la tela impermeable que reinventó la ropa exterior.

Los Gore crearon además una cultura corporativa en la que cualquiera puede tomar la iniciativa, no hay organigramas y las personas colaboran en equipos, en lugar de competir.

"No puedes fingir esto", dice Jason Field, apenas el quinto CEO en la historia de la compañía. "Si dice que quiere capacitar a las personas para tomar decisiones, no puede volver a la toma de decisiones de arriba hacia abajo si las cosas se ponen difíciles".

Field era un veterinario de animales grandes antes de unirse al equipo de dispositivos médicos de Gore, y rápidamente se dio cuenta de que era parte de una organización inusual.

Al estructurar su compañía, los Gore se inspiraron más en las teorías gerenciales del psicólogo humanista Abraham Maslow y Douglas McGregor que, por ejemplo, en Peter Drucker.

Es un enfoque de abajo hacia arriba de lo que las empresas suelen hablar, pero pocas ejecutan bien.

Gore se mantiene enfocado en la innovación y agnóstico del mercado. Más de 45 millones de válvulas médicas, endoprótesis, suturas y otros dispositivos que creó están dentro de las personas.

También hace respiraderos para teléfonos inteligentes y materiales para los Rovers Mars. Hoy en día, la compañía con sede en Newark, Delaware, tiene 10,000 empleados en todo el mundo y u$s 3.5 mil millones en ingresos.

Sus líderes no son nombrados; crean "seguidores". Cualquiera puede perseguir una idea y persuadir a otros a unirse. Los empleados construyen redes de "celosía", conectándose con otros a través de divisiones, para alentar el flujo de conocimiento e ideas.

La compensación – la mayor parte de la compañía es propiedad de los empleados – es decidida por un panel de colegas. Los asociados utilizan el "tiempo necesario" para crear productos que aún no tienen un mercado, como fue el caso de los filtros de mercurio para plantas industriales, desarrollados mucho antes de que la regulación los exigiera.

"En el futuro, el diferenciador estratégico será la capacidad de aprender más rápido y con mayor calidad que la competencia", dice Edward D. Hess, profesor de la Escuela de Negocios Darden de la Universidad de Virginia y coautor de "Humility is the New Smart". "Gore ha estado trabajando en esto desde que empezaron".

Lo que significa que no tiene necesidad de explicar el "tiempo de incursión" a Wall Street.

Lo que significa que no tiene necesidad de explicar el "tiempo de incursión" a Wall Street. "Nos permite tener una visión constante a largo plazo", dice Field. "Aprovechamos eso todos los días".