Así usan el SEO las marcas en Amazon para robar clientes a sus competidores

Para evitar que otras marcas roben su espacio legítimo muchas compañías tienen que aprender como buscan los consumidores en Amazon.

La clave para encontrar marcas y para que éstas se posicionen en Amazon parece estar en el propio consumidor y la información que genera. De acuerdo a un análisis hecho por Digiday, se puede concluir que la actividad se centra en un lado por las búsquedas y sus respuestas y por el otro en usar esa información para atraer a más compañías.

La primera tiene que ver con el SEO y como las empresas lo utilizan para que sus productos aparezcan mejor posicionados y lleguen a más personas. Investigan qué palabras clave son más importantes a la hora de buscar un producto y las usan en su descripción en Amazon.

Digiday hizo una prueba con dos marcas que se venden en Amazon. Una es la de equipajes Away (marca que no va a aparecer) pero sí aparece la marca WandF porque en su descripción de producto aparece la palabra "Away". Esto sirve para entender que en Amazon la gente no busca cosas genéricas sino concretas: no se buscan "zapatillas de deportes", se busca "Nike".

Te puede interesar La excepción a la crisis: los sueldos de empleados "4.0" no paran de crecer y empresas se pelean por contratarlos

Los consumidores buscan directamente por marcas (Nike, New Balance, Vans, Sorel, Vera Bradley y Tommy Hilfiger son las marcas más buscadas en Amazon.com, por ejemplo). Los productos que logran mejor conversión son los que mejor encajan esas palabras clave que se utilizan para buscar.

Por otro lado, estas búsquedas y lo que ocurre tras ellas le sirven a Amazon para obtener información valiosa sobre los deseos de sus consumidores. El gigante del retail posee un equipo de desarrollo que sigue los datos de búsqueda y estudian lo que dicen sobre los consumidores y con esa información intentan convencer a las marcas que no venden en Amazon a que lo hagan. Aún si no las tienen en su catálogo, el modelo sigue funcionando porque genera competencia entre las que ya están y los consumidores consiguen siempre algo parecido.

El tema del SEO es cada vez más importante para las marcas, debido a la creciente tendencia de los consumidores de realizar búsquedas vinculadas a compras en Amazon. Al hacer SEO en el sitio pueden encontrar una ventana de venta y asegurar una presencia online por lo que si otra empresa lo hace mejor que la nuestra, estamos perdiendo oportunidades de posicionamiento.