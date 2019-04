Presidente de Telefónica: "WhatsApp lo tendríamos que haber inventado nosotros"

El presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, habló de los actuales desafíos y las transformaciones que la era digital exige

Alvarez-Pallete es Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y estudió Ciencias Económicas en la Université Libre de Bruselas. Ha pasado por diversas áreas dentro del gigante telefónico español, liderando inicialmente la parte latinoamericana, luego la europea y finalmente la totalidad del grupo desde el 8 de abril de 2016.

En una entrevista con el sitio Hipertextual el ejecutivo dio precisiones sobre los desafíos a los que se enfrenta la empresa ante los cambios de la era digital, el nuevo escenario que introdujeron aplicaciones como Whatsapp e hizo un balance de los tres años que lleva al mando.

Con respecto a los nuevos modelos de negocio declaró que muchos de ellos "no serán sostenibles si los miras con los parámetros de lo que se va a exigir. Lo último que quieres es ser regulado, así que anticípate, sé proactivo, paga impuestos, comparte ingresos...Un ejemplo de esto es el roaming. A nosotros nos encantaba el roaming, pero ¿hasta qué punto era sostenible? WhatsApp lo tendríamos que haber inventado nosotros, ¿por qué no lo inventamos? Porque nos daba palo (nos daba pereza) compartir. Hay cosas que la tecnología va a hacer posible, y más vale que te anticipes."

Con respecto al tema de la neutralidad en la red, Alvarez-Pallete declaró que cree en ella pero "como concepto, se está quedando obsoleta. Nosotros creemos en ella como valor. Pero, más allá de eso, no hemos encontrado un producto que nos permita sacar ventaja de no ser partidarios de la neutralidad de la red."

El presidente de Telefónica cree que el alcance de la neutralidad es algo que hay que debatir al plantear que "la pregunta es hasta donde llega la red. ¿Es el móvil parte de la red? Porque si esto es parte de la red, esto no es neutral. No es neutral porque tiene un sistema operativo propietario y solo hay dos sistemas operativos. Y no es neutral porque aquí llega WhatsApp que está cifrado de extremo a extremo. Y por lo tanto ya existe un elemento de la red, si esto es un elemento de la red, que no es neutral. Yo creo que el mundo móvil ya hizo que aquello de la neutralidad de la red se quedara obsoleto, aunque podemos pretender que no y seguir."