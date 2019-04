5 consejos de expertos para que aproveches mejor el próximo Hot Sale

El 13, 14 y 15 de Mayo se lanza un nuevo Hot Sale y las marcas están listas para ofrecer atractivas propuestas a un público ávido de ofertas

En estas fechas, la competencia por lograr ventas puede volverse ardua y al mismo tiempo, exige un gran esfuerzo por parte de las empresas para brindar propuestas reales y ventajosas así como disponer de una estructura para poder atender con calidad a consultas y transacciones.

En la sexta edición del Hot Sale, muchos se encuentran preparados e incluso cuentan con la experiencia de capítulos anteriores, sin embargo, año a año crece el desafío y aprovechar el tráfico de la fecha es la gran meta. Consultamos con los expertos de Tiendanube que prepararon un resumen de los principales resultados de la edición pasada y una serie de consejos para ponerse a punto y aprovechar al máximo las 3 jornadas.

Para dar un paneo y poner marco a la relevancia de la fecha, las Tiendasnube vendieron en la edición 2018 un 108% más que en el 2017. Los rubros principales y con mayor volumen de ventas fueron: Moda (64%), Deco (5%), Salud y Belleza (4%), Electrónica (1%) y Otros segmentos (26%). El 79% del tráfico provino de dispositivos móviles y el 52% de las compras se concretaron a través de ese mismo canal. El pico de ventas fue de 32 por minuto.

Si querés aprovechar el Hot Sale seguí estos consejos:

1) Aprovechar las palabras claves vinculadas a la fecha: Incluir palabras claves como: sale, promo y descuento, en títulos y descripción de producto, en las campañas de email marketing y redes, así como en la página principal de la tienda. Vale aclarar que no se puede utilizar el logo oficial de Hot Sale ni hacer referencia directa al evento si no se está inscripto en la campaña, sin embargo se puede hacer alusión con palabras claves como las mencionadas a fin de aparecer en las búsquedas relacionadas.

2) Usar las redes sociales para difundir y vender: Según el Reporte anual Nube Commerce 1 de cada 4 ventas concretadas de las Tiendasnube son de sesiones iniciadas desde alguna red social. WhatsApp, aparece en tercer lugar con un 39,5%, luego le siguen Twitter (9%) y otras redes sociales (5,8%). A destacar: Instagram Shopping, la funcionalidad mediante la cual es posible etiquetar hasta 5 productos en una sola foto (o hasta 20 en formato carrusel) y marcar cada uno con su precio y enlazar directo para concretar la compra desde la tienda online.

3) Priorizar la atención al cliente: En el contexto de fechas especiales, es esperable que aumenten las consultas y las oportunidades de venta. Por ello, es indispensable aumentar los esfuerzos destinados a la atención al cliente reforzando el equipo y los horarios de atención.

4) Fidelizar a los clientes: Si bien existen distintas maneras para fidelizar a un cliente, ofrecerles un cupón para la próxima compra es una táctica efectiva para lograrlo. La experiencia marca que sigue siendo una buena práctica con excelentes resultados. Brindar un cupón de descuento entre un 10 y un 20% es un beneficio adecuado para quien compra y que sienta las bases para que siga confiando y vuelva a comprar.

5) Capitalizar la campaña: Este tipo de acciones comerciales suelen generar mucho volumen de tráfico y es así que, permiten ampliar las audiencias de las marcas. Por eso el trabajo no termina en el último día del Hot Sale, es muy importante pensar en las acciones a posterior para capitalizar el esfuerzo. Una buena manera por ejemplo, es realizar una campaña de conversión en redes pensando también en quienes consultaron o miraron pero no compraron. Mediante esta estrategia, se puede llegar a retomar el interés de quienes no se decidieron a hacer la compra.

De este modo, en un escenario propicio para el ecommerce y en particular, para la próxima fecha especial, los expertos de Tiendanube resumieron los principales aspectos a tener en cuenta para no perder esta gran oportunidad de vender y aumentar audiencia.