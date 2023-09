Crece la preocupación dentro del ecosistema cripto por una posible caída de Solana: ¿qué puede pasar?

El próximo 13 de septiembre se conocerá si FTX accede a un permiso especial para poner a la venta sus reservas de SOL, acción que sacudiría el mercado

El ecosistema cripto se encuentra en un momento complicado. Para muchos analistas se viene una etapa bajista para las criptomonedas por diversos factores externos, como por ejemplo la intervención de los estados.

Dentro de este panorama complejo, Solana (SOL) podría atravesar un momento difícil si el próximo 13 de septiembre el exchange FTX accede a un permiso especial para poner a la venta una suma abultada de estos activos, acción que sacudiría el mercado.

El objetivo de esta medida es cumplir con indemnizaciones a los acreedores y usuarios afectados por el colapso de la compañía en noviembre del año pasado.

¿Por qué corre riesgo de caída Solana?

Según informaron los abogados de la nueva administración de FTX, la empresa recuperó unos u$s$7.000 en diversos activos. Dentro de ese monto, u$s3.400 millones corresponden a criptomonedas, de los cuales unos u$s1.160 millones son tokens de Solana.

Ante un posible sacudón de SOL, iProUP conversó con el especialista cripto y miembro de ONG Bitcoin Argentina, Hernán González, quien cree que FTX, el exchange de Sam Bankman-Fried que quebró a fines del año pasado, comenzará con el proceso de liquidación de los tokens que aún resguarda.

"Una de sus reservas está colocada en SOL, el token de la red de Solana. El token recientemente cayó en su precio ante el miedo a que FTX decida vender ese activo masivamente. También mantiene otros tokens de la misma red, que en conjunto forman un monto elevado", subraya González.

"Desprenderse de casi u$s700 millones en el token SOL en un corto plazo, hará que el precio tienda a la baja", afirma González.

El especialista cripto considera que las ventas podrían ser de u$s100 millones, y que inclusive podrían ascender a los u$s200 millones por semana, de acuerdo al plan de quiebra.

"Sin duda, la venta de FTX de estos montos desalienta el panorama sobre el futuro del precio de SOL y de los demás tokens. Pero no necesariamente esto implica el fin de Solana ni mucho menos y lo digo como un ‘no aficionado’ a la red", sostiene.

¿Puede caer Solana?

Ante un posible desplome del activo, en este caso, el experto de ONG Bitcoin Argentina cree que si FTX vende masivamente estos tokens, el valor va a caer, simplemente por "ley de oferta y demanda".

"Ya no se trataría de un evento especulativo, que si sucede podría hacer subir o bajar el precio del activo", advierte.

"Desprenderse de casi u$s700 millones en el token SOL en un corto plazo, hará que el precio tienda a la baja. Ahora, si las ventas se realizan de manera espaciada, podría dar tiempo a que el mercado se acomode", puntualiza.

No obstante, en lo que respecta a cuánto caerá exactamente el activo, para González es imposible de conocer la magnitud de un posible desplome.

Por otro lado, el miembro de ONG Bitcoin Argentina, advierte: "Si vamos al caso, la red de Solana, en su estructura, no debería verse afectada. Pero generaría un desaliento a sus inversores. Algún otro quizás aproveche esta situación para ingresar a un precio más barato, lo cual es válido".

"Para ser sincero, nunca invertí ni invertiría en Solana a largo plazo. No porque no pueda recuperar su precio en un próximo ciclo alcista, sino más bien porque como bitcoiner no me convence su ‘descentralización’ ni los apagones de red que ha sufrido sorpresivamente en su breve historia", concluye González.

¿Qué hacer ante una caída?

Por su parte, Matías Bari, CEO de Satoshi Tango, advierte que la liquidación de tokens SOL, como cualquier inversión en criptomonedas, conlleva riesgos. "La volatilidad es inherente al mercado, y el valor de SOL puede fluctuar significativamente en corto plazo", sositene.

"Ante una posible baja en su valor, los inversores deben considerar varias opciones. Uno, diversificar su cartera con otras criptomonedas o activos. Dos, establecer límites de pérdida y vender si se alcanzan. Tres, investigar a fondo el proyecto SOL y sus fundamentos antes de tomar decisiones. La estrategia dependerá de la tolerancia al riesgo de cada inversor, pero la cautela y la información son clave en este mercado", subraya Bari.