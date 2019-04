El Banco Mundial y el FMI crean su propia moneda digital para aprender más sobre blockchain

Se trata de una Learning Coin (moneda de aprendizaje), que las instituciones pondrán a disposición de sus funcionarios para que se familiaricen

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial anunciaron la creación de una seudo-criptomoneda destinada a explorar y profundizar conocimientos sobre la tecnología de los criptoactivos.

En concreto, se trata de una Learning Coin (moneda de aprendizaje), que las instituciones pondrán a disposición de sus funcionarios.

El objetivo, según indicaron, es que se familiaricen con los principios de los activos criptográficos y la contabilidad distribuida.

Por otro lado, se espera que exploren posibles casos de uso de los contratos inteligentes, la transparencia y la prevención del lavado de dinero.

Los entes multinacionales aclararon que el token no tendrá valor monetario ni será accesible fuera del ámbito de investigación. Es por ello que no será una criptomoneda per sé.

El FMI advirtió la brecha de conocimiento que existe entre los actores tradicionales del sector financiero y la tecnología. Según reveló, el proyecto comenzará a cerrar esa brecha y a formar "una sólida base de conocimiento de la tecnología entre el personal del FMI y del Banco Mundial".

Además, el organismo subrayó que el proyecto funcionará como un "centro de conocimiento" para acceder a material informativo multimedia.

El diseño del programa permitirá a personal ganar tokens con cada hito educativo alcanzado. Los desarrolladores están estudiando la posibilidad de que las "monedas de aprendizaje" se puedan canjear por recompensas, de manera que los funcionarios aprendan cómo funcionan en la vida real.