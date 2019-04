Profeta tecnológico: las 8 predicciones de Jeff Bezos realizadas hace 20 años que hoy son realidad

A pesar de que 1994 Amazon era pequeña tienda de libros online, su fundador Jeff Bezos tenía una visión muy clara de lo que deparaba el futuro

En 1999 y tras solo 5 años de su fundación, Amazon ya daba sus primeros pasos en convertirse en un marketplace donde se pueda comprar de todo. Jeff Bezos, fundador del sitio y el hombre más rico del mundo en la actualidad, dio en ese momento algunas predicciones increíbles. Esta es la lista de las 8 más acertadas:

"Queremos crear un lugar donde la gente pueda encontrar todo lo que quiera comprar online", dijo Bezos en una entrevista. Una encuesta de 2018 demostró que para comprar algo, la mayoría de las personas buscaban primero en Amazon antes que en Google.

"Los centros comerciales tienen los días contados". Una investigación del 2018 estimó que cerca de 20 a 25% de los centros comerciales cerrarán en los próximos 5 años .

Bezos dijo que las tiendas físicas sobrevivirán si tienen al menos dos características: "valor de entretenimiento" o "conveniencia inmediata". Tal como predijo Bezos, la mayoría de las tiendas y centros comerciales han transformado sus establecimientos en lugares llenos de tecnología para atraer clientes.

"Creo en un futuro en el que habrá muchas pequeñas aplicaciones tecnológicas y dispositivos conectados a Internet" dijo Bezos adelantándose a las casas inteligentes y el Internet de las Cosas.

En 1999, Amazon y Barnes & Nobles eran competencia directa en el negocio de la venta de libros online. "Apuesto a que en un año no nos verán como rivales", le dijo Bezos a Wired. "Claramente hoy lo somos, pero cada uno va a tomar en breve un camino distinto". Mientras que Barnes & Nobles es la mayor librería de Estados Unidos, Amazon es actualmente el ecommerce más popular del mundo, y los libros son solo una parte de su negocio.

"Los anuncios en Internet son un modelo perfectamente válido. De hecho, en el futuro las marcas serán capaces de hacer que este tipo de publicidad sea más relevante para los consumidores". Los anuncios en base a la preferencia del usuario, son totalmente comunes y la publicidad tradicional cae cada vez más al destinarse al mundo digital.

"No hay nada más frustrante que tener que esperar dos minutos a que tu computadora arranque… en ese tiempo ya se te ha olvidado lo que ibas a hacer. Así que creo que esto se tiene que solucionar en algún momento". Claramente el uso instantáneo que ofrecen los smartphones entra en esta predicción .

"En vez de ir a una tienda física la gente pedirá la mayoría de bienes online, incluyendo alimentos básicos, productos de papelería y de limpieza", declaró Bezos a Wired en 1999. Si bien no se hacen todas las compras online, el comercio electrónico crece día a día y Amazon es una de las empresas líderes en venta de productos básicos.

Sin embargo, no todos fueron aciertos. En una entrevista al programa "60 minutes" de CBS Bezos habló sobre los datos de los usuarios de Amazon y afirmó que "no venderían nunca información de sus clientes a otras compañías" y creía que a los consumidores no les preocupaba el tema.