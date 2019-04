Luego del arresto de Assange, WikiLeaks recibió un pico de donaciones en Bitcoin

La organización mediática sin fines de lucro creada por Julian Assange, WikiLeaks, recibió una gran cantidad de donaciones en Bitcoin luego de que su fundador fuera arrestado en la embajada de Ecuador en Londres.

Cuando se difundió la noticia del arresto, la organización publicó un tuit pidiendo que sus seguidores colaboraran con la entidad.

En total, WikiLeaks recibió unos 15.000 dólares en BTC (un poco más de tres Bitcoins) repartido entre 161 donantes, aunque la cifra aumenta a cada minuto.

URGENT: Julian Assange has been arrested by UK police.



DONATE:https://t.co/vvbZBOgCwL