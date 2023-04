Sorprendete con la cifra en dólares que los argentinos manejan en Uruguay

Para muchos argentinos Uruguay siempre ha sido una especie de paraíso fiscal al momento de resguardar sus ahorros e inversiones, pero sorprende la cifra

El Banco Central uruguayo liberó un informe sobre cómo trabajaron los asesores de inversión y gestores de portafolio durante el año pasado. Y hay más clientes argentinos que locales.

De los 173 agentes registrados y sobre los que se basó el informe, 106 fueron asesores y 68 gestores o asesores en trámite de cambio de licencia, ambos con 161 oficinas abiertas en todo el país y 951 empleados.

Durante el 2022 tuvieron 36.170, de los cuales 23.025 fueron argentinos, 4.781 uruguayos, 1.868 brasileños y 6.496 de otras procedencias.

Los activos que manejaron durante 2022 representaron u$s 28.930 millones (6% menos que en 2021).

Por los cálculos del Banco Central, los argentinos transaccionaron u$s 14.734 millones en 2022 (una baja interanual de 14%), los uruguayos u$s 3.176 millones (un 28% menos respecto a 2021), los brasileños hicieron lo suyo con u$s 1.662 millones (un 13% menos), y el resto de los clientes sumaron u$s 9.357 millones (un aumento del 3%).

Hay que señalar que no necesariamente todo el dinero pasa por Uruguay, y que parte del capital va a otros destinos sin ingresar al país.

Entre los servicios brindados e inversiones se pueden mencionar: referenciamiento, asesoramiento, canalización de órdenes y gestión discrecional, dinero colocado en renta fija, instrumentos vinculados a índices bursátiles, fondos de inversión, otros instrumentos de renta variable y productos estructurados, entre otros.

Al igual que otros agentes financieros, tanto asesores como gestores deben reportar en forma periódica al BCU información sobre las actividades de asesoramiento, y sobre las políticas y procedimientos de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, indicó El Observador UY.