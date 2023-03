Atención: por qué la "AFIP" de EE.UU. no entrega datos de contribuyentes argentinos

El discurso de Sergio Massa pretendía crear la idea de que si un argentino tenía escondidos fondos en los Estados Unidos, AFIP le caería encima

Carlos Castagnetto, administrador federal de Ingresos Públicos, persiste con la idea de tratar de capturar algo del dinero que los argentinos tienen en el exterior del país. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) se trata de unos u$s261.795 millones.

No es sencillo si no se cuenta con ayuda de las administraciones impositivas del exterior. Aunque suene contradictorio, uno de los paraísos fiscales más importantes del mundo es los Estados Unidos.

El gran país del norte no participa del acuerdo de intercambio de información global en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que es el más importante contra el lavado de dinero, y solo firma acuerdos bilaterales con cada país.

Por qué la que la "AFIP" de EE.UU. no envía información sobre contribuyentes

La información que proporciona es escasa, si se compara con la que le brinda el resto del mundo. El estado de Delaware es el centro neurálgico donde "ahorristas" de todo el mundo llevan sus dólares.

Entonces, ¿por qué los Estados Unidos se niega en general a brindar información de los clientes de bancos del exterior? Porque es la fuente de financiamiento de sus grandes déficit fiscales.

El 5 de diciembre pasado, el ministro de Economía, Sergio Massa, y el embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley, anunciaron con bombos y platillos la firma de un acuerdo tipo FATCA (Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras o Foreign Account Tax Compliance Act).

Estados Unidos no entrega datos de contribuyentes argentinos

Se trata de un pacto de intercambio de información automática entre los países signatarios. Desde 2016 la Argentina tenía un acuerdo con Washington de intercambio a requerimiento.

Si la AFIP quería saber si una persona ocultaba activos en Delaware, tenía que preguntar al Servicio de Impuestos Internos (IRS) norteamericano para que le pase los datos de una determinada cuenta.

El acuerdo FATCA obliga a la IRS a pasarle a su contraparte, una vez al año, datos de ciudadanos del país que se trate. Esencialmente, los Estados Unidos informa el nombre del titular de una cuenta y los intereses ganados de fuente norteamericana.

Se puede incluir la renta de alquileres y hasta ahí llega el detalle. Pero no se informan:

sociedades

beneficiarios últimos

saldo de cuentas

tenencias accionarias

Massa y una falsa advertencia sobre AFIP

Los Estados Unidos no brinda la información que indicó Sergio Massa cuando se firmó el acuerdo. El discurso del ministro de Economía de aquel momento pretendía crear la idea de que si un argentino tenía escondidos fondos en el país del norte, la AFIP ya le estaba por caer encima.

Incluso, se mandó al Congreso un proyecto de ley de blanqueo: por un lado, se asustaba y, por otro, se brindaba una salida elegante para formalizar y pagar impuestos.

Massa advirtió que AFIP perseguiría a quienes cuenten con fondos no declarados en EE.UU.

El blanqueo no se aprobó porque quedó empantanado en la disputa política del Congreso mientras aparecieron los detalles de lo firmado. Para mayor lamento del ministro, ahora se supo que el promocionado FATCA ya está operativo para la Argentina, pero no para los Estados Unidos.

Guillermo Pérez, CEO Grupo GNP, explicó que: "Hay una norma perdida en el artículo tercero punto 7 y 8 que detalla que los Estados Unidos tiene que dar su conformidad a que los procesos de secreto bancario y de intercambio de información de Argentina son eficientes".

"Esa nota hasta ahora no fue publicada en la página web del Tesoro con lo cual el acuerdo para Estados Unidos no está operativo, pero sí para Argentina", añadió.

Pérez indicó que en consecuencia "Argentina, es decir los bancos y las instituciones financieras a través de la AFIP, van a informar el 30 de septiembre de 2024 si algún estadounidense tiene una cuenta desde el 1ro de enero en adelante".

"Pero Estados Unidos no, mientras no mande la nota confirmando que Argentina tiene buenos procesos de secreto fiscal. La pregunta es si la van a mandar este año o el año que viene o no la va a mandar nunca", planteó el CEO de Grupo GNP.

Para concluir, Pérez explicó que, Argentina va a informar los datos que tenga desde 1ro de enero de 2023, en septiembre de 2024 y así todos los años.