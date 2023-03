¿Querés invertir en acciones como las de Google o Amazon y tenés poca plata?: igual podés hacerlo

Mucha gente cree que no se puede invertir teniendo poco dinero disponible, pero existen maneras de hacerlo a las que podés acceder con facilidad

La constante inflación obliga a los argentinos a interiorizarse sobre los diversos mecanismos de inversión que existen para evitar perder poder adquisitivo.

Pese a que adquirir bonos, cedears, acciones o criptomonedas suena más complejo que elaborar un plazo fijo, lo cierto es que es cada vez más fácil comprar algunos de estos instrumentos desde el celular y con una simple transferencia bancaria.

Mostró cómo "ser dueño" de una empresa con sólo 5.000 pesos

El experto en finanzas personales, encargado de la cuenta @elhombredelabolsaa explicó cómo se pueden comprar acciones de empresas con sólo 5.000 pesos. "Me sobran 5.000 pesos y hoy me levanté con ganas de convertirme en accionista de empresas. Lo primero que hago, como tengo plata y no la quiero perder pagando comisiones, me voy a Cocos Capital que no me cobra comisiones por comprar accciones, cedears, bonos y demás", comenzó explicando el joven especialista.

El instagramer mostró cómo ingresar a la aplicación para elegir las acciones que vamos a adquirir. "En el menú interior de Cocos me fui a la parte de mercado y acá tengo mi lista armada de activos favoritos. Amazon, Coin, Google, Harmony Gold (una minera), NIO (de autos eléctricos), Pampa Energía y Shopify", señaló al respecto.

"¿Eso qué ganancia me da?", se preguntó el licenciado en Administración. Y respondió: "Esto es renta variable. No hay una ganancia fija a futuro. Puede ser que algunos meses rinda positivo otros, negativo. Acá la ganancia va a estar dada por la variación que tenga el activo en el mercado. Por ejemplo, hoy lo compramos a 250 pesos, dentro de un tiempo está a $300 y lo vendemos. Esos $50 de diferencia son nuestra ganancia".

Sobre cuándo es momento de comprar o vender, el instagramer señala: "No vas a aprender a elegir acciones en un minuto y medio de video, para eso se utilizan diferentes formas de análisis: por un lado se puede analizar el comportamiento del precio a lo largo del tiempo (más técnico) o podemos analizar la situación económica de la empresa para saber si es conveniente o no ingresar (es el que a mí más me gusta)".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Inversiones-Dinero-Finanzas (@elhombredelabolsaa)

Experto en finanzas dice que abandonó el plazo fijo por una inversión que le paga más

La cuenta de Instagram @elhombredelabolsa se dedica a brindar asesoramiento sobre Inversiones, Dinero y Finanzas. "Abandoné el plazo fijo", dice el joven licenciado en administración de empresas en uno de sus últimos videos, indicaron desde iProfesional.

En una breve explicación, el experto asegura: "Cambié el plazo fijo por Ledes. El plazo fijo rinde un 75% anual, mientras que las Ledes, un 80% u 85% aproximanadante. Son Letras a descuento (LeDes), bonos que emite el Estado de cortísimo plazo. Vencen de acá a unos meses y hoy hay cuatro disponibles en el mercado, con un vencimiento en un mes diferente. La primera en marzo, la segunda en abril y las otras en mayo y junio".

Y agrega: "La particularidad de este instrumento es que según el vencimiento por cada letra que cobremos, vamos a recibir un peso, pero la compramos a descuento. Por ejemplo, si compro la que vence en marzo, la pago 96 centavos, pero si compro la que vence en junio, me sale 78 centavos. Mientras más largo es el vencimiento, más barato me sale".