La crisis bancaria no es sólo estadounidense: también se está replicando en Europa

Tal vez por diferentes razones, ya que las regulaciones en muchos casos son diferentes, pero lo cierto es que Europa no es ajena a los tumultos financieros

Credit Suisse Group AG comenzó un fin de semana decisivo después de que algunos rivales se mostraran cautelosos en sus tratos con el banco, ya que los reguladores lo instaron a buscar un acuerdo con su rival suizo UBS AG.

El director financiero de Credit Suisse, Dixit Joshi, y sus equipos se reunirán durante el fin de semana para evaluar escenarios estratégicos para el banco, dijeron el viernes personas con conocimiento del tema.

El banco de 167 años es el nombre más grande atrapado en la agitación del mercado desatada por el colapso de los prestamistas estadounidenses Silicon Valley Bank y Signature Bank durante la semana pasada, lo que obligó al banco suizo a obtener u$s 54.000 millones en fondos del banco central.

Los reguladores suizos están alentando a UBS y Credit Suisse a fusionarse, pero ninguno de los bancos quería hacerlo, dijo una fuente. Los reguladores no tienen el poder de forzar la fusión, dijo la persona.

En la última señal de sus crecientes problemas, al menos cuatro bancos importantes, incluidos Societe Generale SA (SOGN.PA) y Deutsche Bank AG (DBKGn.DE), han impuesto restricciones a sus operaciones que involucran a Credit Suisse o sus valores, cinco personas con conocimiento directo del asunto dijo a Reuters.

"La intervención del banco central suizo fue un paso necesario para calmar las llamas, pero podría no ser suficiente para restaurar la confianza en Credit Suisse, por lo que se habla de más medidas", dijo Frederique Carrier, jefe de estrategia de inversión de RBC Wealth Management.

El Credit Suisse es el primero en sufrir las consecuencias de un sistema bancario debilitado

Los esfuerzos para apuntalar a Credit Suisse se producen cuando los encargados de formular políticas, incluido el Banco Central Europeo y el presidente de EE. UU., Joe Biden, intentaron tranquilizar a los inversores y depositantes de que el sistema bancario mundial es seguro. Pero persisten los temores de problemas más amplios en el sector.

Ya esta semana, los grandes bancos de EE. UU. proporcionaron un salvavidas de u$s 30.000 millones para el prestamista más pequeño First Republic (FRC.N), mientras que los bancos estadounidenses en conjunto buscaron un récord de u$s 153 mil millones en liquidez de emergencia de la Reserva Federal en los últimos días.

Esto reflejó "tensiones de financiamiento y liquidez en los bancos, impulsadas por el debilitamiento de la confianza de los depositantes", dijo la agencia calificadora Moody's, que esta semana rebajó su perspectiva sobre el sistema bancario estadounidense a negativa.

Efecto dominó

Las acciones bancarias en todo el mundo se han visto afectadas desde el colapso de Silicon Valley Bank, lo que genera dudas sobre otras debilidades en el sistema financiero.

Las acciones de los bancos regionales de EE. UU. cayeron con fuerza el viernes y el índice S&P Banks (.SPXBK) se desplomó un 4,6 %, lo que elevó su caída en las últimas dos semanas al 21,5 %, su peor pérdida en dos semanas desde que la pandemia de COVID-19 sacudió los mercados en marzo. 2020.

El efecto dominó de la caída de SVB se siente fuera de la frontera estadounidense

First Republic Bank cerró el viernes con una caída del 32,8%, lo que elevó su pérdida en las últimas 10 sesiones a más del 80%. Moody's rebajó la calificación de deuda del banco tras el cierre del mercado.

Si bien el apoyo de algunos de los nombres más importantes de la banca estadounidense evitó el colapso de First Republic esta semana, los inversionistas se sorprendieron por las revelaciones sobre su posición de efectivo y cuánta liquidez de emergencia necesitaba.

SVB Financial Group solicitó una reorganización supervisada por un tribunal de quiebras, días después de que los reguladores se hicieran cargo de su unidad Silicon Valley Bank.

Los reguladores habían pedido a los bancos interesados en comprar SVB y Signature Bank que presentaran ofertas antes del viernes, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Los reguladores están considerando retener la propiedad de los valores de Signature y SVB para permitir que los bancos más pequeños participen en subastas para los prestamistas colapsados, dijo una fuente familiarizada con el asunto, indicó Reuters.