Preparate para el futuro: estos serán los trabajos más requeridos

En la actual situación hay muchos puestos clave para la industria tecnológica cuya demanda supera ampliamente a la oferta de trabajadores capacitados

En el marco del encuentro "Ciudades del Futuro" en el que se discuten cuestiones relacionadas al talento humano vinculadas a la tecnología en Argentina Federico Malek, CEO de Iúnigo declaró que "Hay muy buena capacidad en Argentina en lo que refiere a científicos de datos, actuarios, gente que estudia estadísticas, doctores de estadísticas y rubros afines"

Las compañías tecnológicas se encuentran en el desafío de brindar propuestas seductoras para llevarse lo mejor que poseen sus competidores y por otro lado lograr que sus talentos no se vayan. Al ser consultado con respecto a si el talento es un bien escaso para startups tecnológicas respondió: "Es un gran desafío armar equipos de tecnología que generen un alto impacto en las empresas, más allá de que Argentina sea uno de los países con mayor cantidad de talentos en la región. Existe un cuello de botella, ya que hay una escasez desarrolladores en el país y en el mundo, en relación a las necesidades del mercado".

Frente al problema de crecimiento de las empresas tecnológicas que esta situación puede ocasionar, Malek reflexiónó: "Si hoy hubiera un mercado más desarrollado de talentos de tecnología, la velocidad de la transformación sería completamente distinta a la que tenemos ahora. Igual, como economista, yo creo que el mercado termina ajustando, a la larga, ya que hay un exceso de demanda y una oferta muy limitada. Pero es necesario que las instituciones educativas, desde los jardines de infantes hasta las universidades, se comprometan con las necesidades del futuro".

Matías Casoy, CEO de Rappi, asegura que Argentina es uno de los países con mayor cantidad de talentos tecnológicos y afirmó que "logramos conseguir la gente para armar un hub tecnológico que trabaja desde Argentina para toda la región". La empresa posee más de 100 personas en roles tecnológicos y Casoy declaró que "lo más difícil fue atraer a esos perfiles más seniors que hoy están liderando los verticales de la aplicación. Una vez que los trajimos les mostramos que la propuesta de valor que estamos generando para la sociedad es muy atractiva".

La segunda dificultad según Federico Sanchez, CEO de la aplicación para encontrar estacionamiento vehicular Werpi, es retener el talento para que no se vayan a otras empresas. Según Sanchez la estrategia para motivar a los empleados "es que crean en el equipo, que les guste la idea, que vean lo que hacemos. Es nuestra gran herramienta". El otro gran diferencial es que Werpi es una startup que permite "hacer, hacer, hacer, equivocarse y seguir haciendo", afirmó el ejecutivo.