Caso Beast Masters: los imputados no quieren romper el silencio y evitan declarar

La causa de Beast Master avanza, mientras los principales imputados esperan que se lleve adelante la investigación por presunta estafa

Parecía un juego similar a Pokémon, que apelaba a la nostalgia y mezclaba tecnología para generar que los usuarios se sientan atraídos por una página llamativa y novedosa.

Sin embargo, Beast Masters escondía otra intención. La verdadera causa está siendo investigada bajo la carátula de presunta estafa.

La presunta estafa tenía dos caminos para concretarse:

la inversión en los NFT

la compra del criptoactivo , $Master, de su propia creación, necesario para adquirir los NFT

El 7 de diciembre, se produjo una casualidad: Gianluca Pagano, Ramiro Sanmataro, Manuel Bahamonde y Gianfranco Scaldini entraron desde el mismo domicilio, con la misma IP y al mismo horario.

Vaciaron la billetera virtual Beast Masters, dejando sin liquidez de fondos.

En total retiraron un equivalente a u$s 2.610.312 que repartieron en sus billeteras personales, según consta en la causa.

Pokémón, el anzuelo nostálgico para atraer a usuarios a Beast Masters

Los imputados por la presunta estafa de Beast Masters siguen en silencio

Días más tarde, uno de los damnificados contaría que ese movimiento se produjo a la medianoche.

"Estaba delante de la computadora. Empecé a decirle a mi novia: ¡Perdí todo. ¡Perdí todo!. Nunca había vivido algo así, y encima, en vivo", relató.

Para retirar el dinero se dividió en cuatro cuentas, y luego en 15 pertinente a familiares.

"Estos fraudes no tienen nada que ver con la tecnología, al contrario, esto ha ayudado a recuperar fondos en algunos casos, pero tiene que ver con malos actores que prometen ganancias y que, después, roban a los que confían en ellos", explicó a iProUP, Mónica Talán, fundadora de CryptoConexión.

Desde Beast Master explicaron que "vamos a realizar una devolución en la compra de los NFT del proyecto ( …) La liquidez será devuelta de la forma más justa y factible pera lo cual conversaremos con asesores y la comunidad con el fin de determinar el curso a seguir".

Sin embargo, este comunicado fue en el mes de diciembre y a mediados de febrero aún no se devolvió el dinero.

NFT, una de las formas de inversión propuestas

"No quiero hablar de eso"

Del allanamiento en que se secuestraron los dispositivos celulares surgió una conversación entre el principal imputado Ramiro Sanmantaro, y su hermano, Emiliano Sanmantaro.

Emiliano le consulta vía whatsapp el 8 de enero:

Tema Beast. ¿ Qué onda, se arregló? ¿Pudieron hacer la devolución?

A lo que Ramiro le contesta: "NFT´s si y Token aún no. El tiempo dirá, no quiero hablar sobre eso".

Otro de los damnificados, que no se revela la identidad, comenta que se enteró en plena Nochebuena.

"Esa noche armamos un grupo de Discord. Éramos varios que no dormimos de la angustia, encima me iba de vacaciones que no pude disfrutar", contó otro damnificado.