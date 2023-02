Exclusivo: el fiscal Ríos Artacho detalla cómo fue la presunta estafa cripto rosarina de Beast Masters

El caso generó un verdadero revuelo en todo el país, luego de los allanamientos realizados en Rosario, y los miles de usuarios damnificados

Rosario es la ciudad en que se originó una de las estafas más resonantes de los últimos meses. Cuatro jóvenes se habrían hecho con la suma de u$s 2.600.000 y habrían dejado a más de 4.000 usuarios afectados, después de prometer ganancias en criptomonedas gracias a un juego virtual denominado Beast Masters.

Según la versión de los imputados, los jóvenes manifestaron que su sitio web fue hackeado.

Sin embargo, el fiscal del caso, el doctor Mariano Ríos Artacho, le precisó a iProUP cómo se encuentra la causa que, hasta el momento, solo tuvo allanamientos en la Ciudad de Rosario.

La idea era programar un juego que iba a tener ciertos beneficios retribuidos en criptomonedas. Hasta el momento, hay cuatro imputados por los delitos de asociación ilícita y estafa.

En tanto, a las personas que recibieron el dinero se le van a atribuir maniobras de lavado de activos por acreditación de fondos.

Diseñaron un juego para invertir en criptomonedas, pero resultó ser un presunta estafa

Beastmasters: así era el juego para invertir y ganar criptomonedas

Para atraer a los inversores, crearon una página web Beast Masters en la cuál los jóvenes subieron fotografías del juego que supuestamente desarrollaron.

El doctor Diego Nunes, socio de estudio Nunes & Asociados, le cuenta a iProUP que "las líneas que separan a las estafas, preventa o promoción son cada vez más finas".

"La clave está en el mensaje que se da al inversor. Hay una gran diferencia entre decir 'compra este token y garantizamos duplicar tu dinero en un mes' a 'invertí en la pre compra de nuestro NFT que estará disponible cuando podamos financiar el desarrollo de nuestro juego'", grafica.

Además, en este caso, los jóvenes generaron un banner para la preventa de las "bestias" que se iban utilizar para jugar. Con esta base recibieron fondos de inversión por u$s2.600.000, que ya están acreditados en la causa.

"Con posterioridad alegaron sufrir un hackeo y una fuga de los cripto activos. Pero se pudo determinar que gran parte de esa fuga fueron a parar a cuentas de ellos y de sus familiares con el fin de dificultar la trazabilidad del dinero", detalla Ríos Artacho.

El miércoles pasado se realizaron los allanamientos con el fin de recabar información en la Ciudad de Rosario.

Idearon una página web para promover las inversiones

"Aún no está identificado la totalidad de las víctimas pero sí los fondos que ingresaron en el proyecto, que era un billetera que crearon al efecto y que fueron hackeados y transferidos sistemáticamente", resalta el fiscal.

Las autoridades, contundentes: "Beast Masters no es un Ponzi"

De la transferencia se desglosa que una de las personas recibió u$s1.000.000, mientras que las otras montos menores de u$s600.000. El próximo lunes se decidirá si los cuatro imputados continúan detenidos o se los libera.

"Esto no es un esquema Ponzi. Generaron una pantalla de que iban a producir, un juego, generaron publicidad, incluso en los allanamientos generaron recibos que le pagaron a YouTubers para que les hagan publicidad y hacerse conocidos", añade.

Aunque el fiscal sostiene que al ser tantos los inversores, el monto particular no es tan alto. "Lo hicieron con una plataforma centralizada, si lo hubiesen hecho a una billetera fría, se hubiese podido hacer la trazabilidad pero no hubiésemos sabido quien se lo llevó".

El delito por el que se los acusa tiene una pena mínima de tres años y la pena aumenta en relación al concurso real de los delitos. "Tiene una expectativa con un mínimo alto", concluye.

La Justicia dio con los cuatro sospechosos a partir de la información personal que inscribieron luego de pasar los fondos al exchange Binance.