Aumentó del precio del Bitcoin y provocó la creación de más de 620.000 nuevas direcciones

A raíz del incremento considerable del precio de Bitcoin en enero, el optimismo por parte de los traders es alto. ¿Qué pasará con Bitcoin?

Tras el aumento del precio de Bitcoin por encima de los u$s20.000 durante la segunda semana de enero, provocó un FOMO (miedo a perderse algo) en el mercado, sobre todo entre los pequeños holders de BTC.

Luego del 13 de enero hubo un incremento considerable de las direcciones de BTC con 0.1 BTC o menos.

Según los datos compartidos por Santiment, la empresa de análisis de criptomonedas, 620.000 nuevas direcciones de BTC surgieron desde la subida del precio del 13 de enero, con un total de u$s39.8 millones.

Dicho aumento indicó un nuevo optimismo por parte de los inversores en 2023.

Si bien el crecimiento de estas pequeñas direcciones fue limitado y demoró tras el colapso de FTX, en 2023 aumentó el ritmo de creación de nuevas direcciones.

Además, el repunte de pequeñas direcciones de Bitcoin es el más alto desde noviembre de 2022, cuando BTC disminuyó a su mínimo del ciclo aproximadamente de u$s16.000.

El aumento del precio de Bitcoin provocó un FOMO entre los pequeños holders de BTC.

Debido a la caída del precio llevó a los pequeños traders a comprar BTC a un precio más bajo.

La recuperación actual se da a un creciente sentimiento alcista en el mercado donde, al margen de Bitcoin, varias altcoins registraron máximos de varios meses, aun cuando el mercado global de criptomonedas aumentó más de un 30%.

Con respecto a febrero, durante la primera semana, Bitcoin siguió su impulso alcista y alcanzó un máximo de cinco meses por arriba de u$s24.000.

Ahora bien, el aguante de los u$s24.000 resultó difícil de mantener, ya que el precio merodeaba los u$s23.000 al cierre de esta edición.

Por eso, los especialistas del mercado comentaron que febrero puede no ser tan alcista como enero.

Por otro lado, comentaron que los próximos datos macroeconómicos de Estados Unidos pueden afectar al sentimiento del mercado y advirtieron que el repunte de las criptomonedas y el mercado bursátil este año puede volverse bajista este mes.

En ese caso, asignaron la posible tendencia bajista que se avecina al alcance de las subidas de tipos de interés de la Reserva Federal.

¿Racha alcista en peligro?: qué puede pasar con el bitcoin

El bitcoin alcanzó los u$s 23.500 en la jornada de ayer, con tendencia aún alcista, pero algunos ven con preocupación que esto podría no continuar así.

Indicadores como los de Cointelegraph Markets Pro y TradingView mostraban que el par BTC/USD se establecía en un rango chico desde la apertura de Wall Street del viernes.

Incluso indicadores macro de la economía estadounidense no llegaron a impactar tanto, pero eso no satisfizo a algunos, que creen que este rally de alza no continuará.

"Bitcoin ya ha apuntado a los 50.000 dólares y aún no hemos completado un cambio de estructura de mercado con un máximo y un mínimo superiores", dijo el trader Crypto Tony en un tuit.

El trader Credible Crypto fue más optimista, comparando la evolución actual con la de fines de 2020.

"La acción del precio se ha desarrollado maravillosamente desde nuestros mínimos, imitando la formación de fondo que precedió a nuestro último impulso desde 10.000-más de 60.000. La consolidación actual también se ve idéntica a PA desde ese impulso", escribió también en un tuit.

"BTC puede continuar bombeando mientras la mayoría espera un pullback...", aseguró.