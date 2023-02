¿Racha alcista en peligro?: qué opinan los expertos sobre la evolución del bitcoin

Mientras que el bitcoin se asentaba en u$s 23.500 el día de ayer, muchos ven señales parecidas a las de 2020, y preocupa su futuro

El bitcoin alcanzó los u$s 23.500 en la jornada de ayer, con tendencia aún alcista, pero algunos ven con preocupación que esto podría no continuar así.

Indicadores como los de Cointelegraph Markets Pro y TradingView mostraban que el par BTC/USD se establecía en un rango chico desde la apertura de Wall Street del viernes.

Incluso indicadores macro de la economía estadounidense no llegaron a impactar tanto, pero eso no satisfizo a algunos, que creen que este rally de alza no continuará.

"Bitcoin ya ha apuntado a los 50.000 dólares y aún no hemos completado un cambio de estructura de mercado con un máximo y un mínimo superiores", dijo el trader Crypto Tony en un tuit.

El trader Credible Crypto fue más optimista, comparando la evolución actual con la de fines de 2020.

"La acción del precio se ha desarrollado maravillosamente desde nuestros mínimos, imitando la formación de fondo que precedió a nuestro último impulso desde 10.000-más de 60.000. La consolidación actual también se ve idéntica a PA desde ese impulso", escribió también en un tuit.

Gráficos comparativos del par BTC/USD. Fuente Credible Crypto

"BTC puede continuar bombeando mientras la mayoría espera un pullback...", aseguró.

La evolución del dólar

Por otro lado muchos ven con preocupación la evolución del dólar, y su influencia en las inversiones de riesgo.

"Después de una venta tan larga y profunda, ¿pensamos que el DXY ya ha terminado al alza? No lo creo. Todavía quedan muchos cortos por contraer", dijo el inversor macro David Brady.

Lo que muestra el RSI

El índice de fuerza relativa (RSI) en enero rebotó desde mínimos históricos para recuperar un nivel de soporte clave.

Gráfico del índice de fuerza relativa de bitcoin_Fuente Rekt Capital

Esto se ve como que antes de continuar su tendencia alcisa, bitcoin caería en su valor, indicó Cointelegraph.

"Ahora solo reafirmar y mantener estos niveles consistentes y estables: eso es lo que realmente queremos ver para la continuación alcista", concluyó.