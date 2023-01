Bitcoin forma nuevo soporte en u$s16.800: ¿cómo les sienta a las ballenas?

La criptomoneda más famosa y su actual punto de control (PdC) de 100 semanas atrae a los grandes jugadores del ecosistema tras la crisis de FTX

Expertos de la plataforma de negociación cripto "Trend Rider" señalaron que los u$s16.800 se están convirtiendo en una zona de soporte cada vez más importante para el precio de Bitcoin (BTC).

Para explicar su postura añadieron que esa cifra es el actual punto de control (PdC) de 100 semanas, el nivel de precios que genera el mayor volumen en el periodo específico.

"Los u$s16.800 es el nuevo POC Semanal de 100 semanas para Bitcoin. En términos simples en las últimas 100 semanas este es el nivel donde más volumen se ha movido, lo que está creando una potencial formación de fondo", subrayan.

Además, esta cifra parece ser muy tentadora para los grandes jugadores del ecosistema, conocidos como "Ballenas".

Según la plataforma cripto Material Indicators, "parece que a las megaballenas pardas les gusta este rango para Bitcoin", en referencia a un gráfico de la cartera de pedidos de Binance donde se muestra un creciente interés por parte del mayor grupo de ballenas de BTC entre los dos puntos de precio.

Criptomonedas: cómo elegir la divisa adecuada

Si se apunta a las criptomonedas como inversión, es importante saber que aunque existen más de 20.000, no se pueden comprar todas en los exchanges. "Es importante estudiar cada proyecto o moneda para ver por qué se creó, su utilidad, quiénes son los fundadores y cómo la pueden adquirir", comenta Mónica Talán, fundadora de CryptoConexión.

Dentro de las ventajas de invertir en criptomonedas, se puede citar:

Son activos globales y descentralizados : ningún gobierno pueda controlarlos ni confiscarlos

: Las transacciones son seguras, inmediatas y anónimas (con billeteras sin custodia)

Ahorro: están nominadas en dólares y las estables siguen al billete verde

Inversión: es posible ganar en protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi)

Sin embargo, tienen las siguientes desventajas:

Las monedas sin precio fijo (BTC o ETH) tienen una volatilidad extrema, incluso llegando a bajar o subir más de un 90% en cortos periodos

, incluso llegando a bajar o subir más de un 90% en cortos periodos Interés regulatorio de gobiernos y entes centralizados

Problemas con hackeos y con pérdida de claves de las wallets personales

No son aún un método de pago universal

"Se recomienda la formación en el sector que cada usuario vaya a operar. No se debe invertir en lo que uno no entiende. Esto es una de las grandes máximas que no debe saltarse para obtener ganancias en el tiempo", señala a iProUP Jacobo Maximiliano, de Bitget.