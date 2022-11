¿Predijo el futuro?: conocé cómo Bill Gates anticipó el colapso del ecosistema cripto

La crítica del multimillonario no a solo hacia los que especularon con las criptomonedas, sino hacia su finalidad y el colapso de FTX

Bill Gates, el mismo que fundó el imperio de Microsoft y que ahora se dedica a la filantropía se mostró, nuevamente, muy crítico con las criptomonedas.

En especial, comentaba: "No estoy metido en eso. No invierto en corto ni en largo plazo", confesaba, porque no estaba dispuesto a que su dinero acabase en empresas "cuyo anonimato es utilizado para evadir impuestos".

En este sentido, Gates señala que él estaba acostumbrado a manejar "activos que fabrican productos, como una granja o una fábrica".

Las criptomonedas y los bitcoins según Gates se basaban: "en la teoría del más tonto". El empresario manifestaba que solo eran una forma de algunas empresas de evadir impuestos.

El comentario se vio reflejado en la charla que realizó cuando FTX se hizo con Alameda Research lo que, a posteriori, supuso el fin de la empresa.

Una vez más Bill Gates actúo de profeta o de vidente, su visión del mundo es muy distinta del resto de los mortales.

Bill Gate advierte por el futuro cripto

Otros vaticinios de Gates

Según explicó Gates, la empresa Chaotic Moon desarrolló una técnica que permitiría utilizar tatuajes temporales para obtener información del cuerpo de una persona y enviarla a una computadora.

Por el momento, la finalidad es recopilar y monitorear datos médicos y deportivos en tiempo real.

Esta información puede ser usada tanto para prevenir enfermedades como para el control de las constantes vitales.

Estos tatuajes siguen en desarrollo y son básicamente marcas temporales que se aplican en la piel y que llevan pequeños sensores y rastreadores alimentados con una tinta especial capaz de conducir la electricidad.

Pero además, Gates ve la posibilidad en este negocio de que los tatuajes no solo envíen información médica, sino también que se puedan usar como celulares inteligentes.

Bill Gate, en contra de los NFT

NTF, un proyecto fallido para Gates

El fundador de Microsoft ya mostró sus dudas sobre los conocidos como Bored Monkey.

En el fondo de las críticas de Gates no iban tanto hacia las criptomonedas en sí, que también, sino hacia la tecnología que está detrás y cómo se emplea.

El blockchain no es más que la venta de aire, en su opinión, y el ejemplo es el uso en los 'Non Fungible Tokens' o NFT.

"Obviamente, unas costosas imágenes digitales de monos van a mejorar muchísimo el mundo", ironizaba en una charla que dio el pasado mes de junio para TechCrunch.

Te puede interesar Debuta la Selección Argentina en Qatar 2022: cuánto paga la Scaloneta en las apuestas

Las criptomonedas, como las imágenes de monos aburridos que se pusieron de moda en el mercado de los NFTs, se basan en la misma tecnología de blockchain y, por tanto, la burbuja es la misma.