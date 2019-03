Lyft quiere darle cuentas de banco y tarjetas de crédito a sus conductores

La empresa remarcó que su "principal objetivo es aumentar su salario y convertirnos en la plataforma elegida por los conductores".

En la batalla por retener a más conductores, Lyft ha anunciado un nuevo esfuerzo para ayudar a sus trabajadores independientes a administrar mejor sus finanzas. La compañía (a cotizar en bolsa pronto) presentó un amplio conjunto de nuevos incentivos económicos para los conductores, que incluyen cuentas bancarias sin cargo, tarjetas de débito, mantenimiento de vehículos y ofertas en autos de alquiler. Lyft también abrirá una serie de centros de reparación en todo el país donde los conductores pueden obtener descuentos en mantenimiento y lavado de autos.

Es una forma que Lyft ha encontrado para ayudar a los conductores a ahorrar dinero sin aumentar realmente las tarifas (lo que podría reducir la demanda) o disminuir el porcentaje de cada pago que Lyft toma para sí misma (lo que reduciría sus ingresos). Y al igual que la mayoría de los anuncios centrados en los conductores de las apps de viajes, tiene la intención de alentar a los usuarios a no cambiar de aplicación y simplemente elegir un lado. "Nuestro objetivo principal", dijo Jon McNeill, director de operaciones de Lyft, "es aumentar el pago [del conductor] y convertirnos en la plataforma de elección para los conductores".

La lucha para retener a los conductores se está volviendo cada vez más costosa. El año pasado, Uber introdujo un programa de recompensas para los conductores llamado Uber Pro, que recompensa las altas calificaciones de los clientes y las bajas tasas de cancelación con beneficios como la devolución de efectivo en compras de combustible, descuentos en el mantenimiento de vehículos y asistencia gratuita en el camino las 24 horas, los 7 días de la semana.

McNeill rebajó a Uber Pro al decir que es solo un "truco" que estratifica a los conductores en diferentes categorías y luego recompensa a los de alto desempeño. Con el programa de Lyft, "no hay obstáculos para que aumentes tus ganancias", dijo.

Para ser claros, "aumentar el pago del conductor" no significa aumentar las tarifas, sino más bien una tarjeta de débito con la marca Lyft con 4 por ciento de reembolso en efectivo en compras en restaurantes, 2 por ciento en combustible y 1 por ciento en comestibles. Los conductores también pueden "acceder instantáneamente a sus ganancias" a través de una "cuenta bancaria en línea diseñada para sus necesidades". No habrá tarifas mensuales ni saldos mínimos de cuenta o cuotas de mantenimiento. Lyft está trabajando con Stride Bank en este programa.

Lyft está llamando a todo el paquete (cuentas bancarias y tarjetas de débito sin cargo, descuentos por alquiler de autos y en centros de servicio) "Servicios para el Conductor Lyft ", si bien no sería algo totalmente nuevo. Lyft ya ofrece descuentos de alquiler de autos a conductores en su programa "Express Drive" que permite a los conductores que no tienen acceso a un vehículo o que no desean usar el suyo propio, alquilar uno a través de la asociación de Lyft con Hertz.

El año pasado, Lyft anunció que gastaría u$s 100 millones para construir una red de "centros" de conductores donde los conductores puedan obtener cambios de aceite de bajo costo, mantenimiento básico en sus vehículos y lavado de autos. Desde entonces, Lyft ha abierto varios centros de conductores, pero ninguno con los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos que inicialmente se prometieron. En cambio, los centros han servido como un lugar donde los conductores pueden obtener ayuda con los impuestos, aprobación del vehículo y respuestas a preguntas básicas. Quince centros se abrieron desde el anuncio del año pasado, confirmó un portavoz.

McNeill dijo que esos centros ahora "evolucionarán" en "centros de conductores" donde los conductores pueden acceder a una gama de servicios, incluidos el alquiler de automóviles y el mantenimiento de vehículos. El primero se abre hoy en San Francisco; Se espera que los centros de servicio adicionales abran a fines de este otoño, dijo el vocero.

"Si necesitas apoyo, venís en busca de apoyo", dijo McNeill. "Si querés alquilar un coche, podés hacerlo. Si necesitás reparar tu auto, podés hacerlo. Y también estamos agregando espacio comunitario para educación del conductor, reuniones de conductores y ese tipo de cosas ".

Recientemente, Lyft reveló mucho sobre el funcionamiento interno de su negocio. La compañía, que espera recaudar hasta u$s 2 mil millones en su IPO, dijo que perdió u$s 911 millones el año pasado. Es probable que pronto sea eclipsado por Uber, que ha estado perdiendo unos u$s 800 millones por trimestre durante varios años.

Gran parte de esas pérdidas están ligadas a incentivos para conductores. Ambas compañías están atrapadas en una lucha por los conductores, quienes rutinariamente cambian entre las aplicaciones de transporte basado en la demanda. Lyft reportó haber gastado u$s 1.3 mil millones en marketing e incentivos para conductores en 2018, lo que promedia en más de u$s 2 por viaje.

A medida que se acerca más a su IPO, Lyft está incrementando sus gastos con la esperanza de impresionar a los inversores. La compañía dijo recientemente que otorgaría a algunos de sus conductores bonos en efectivo con la intención de que esos conductores pudieran usar el efectivo para comprar acciones durante la IPO. (Uber también está haciendo esto.) Esas primas ya empiezan a distribuirse, dijo McNeill.

"Queríamos decir gracias y reconocerlos", dijo sobre el programa de bonos. "Y es difícil hacerlo cuando son contratistas independientes, pero queríamos encontrar una manera de agradecerles y reconocer sus contribuciones por lo lejos que ha llegado Lyft".

Sin embargo, ese mensaje no queda claro cuando se toman en cuenta los recientes esfuerzos de Lyft para luchar contra la implementación de una nueva ley de salarios para conductores en la ciudad de Nueva York. Lyft presentó una demanda para bloquear la ley, que exigiría un salario mínimo de más de $ 17 por hora más los gastos de los conductores. La compañía, que argumentó que la ley otorgaría una ventaja injusta a Uber, recientemente perdió en un intento de detener temporalmente el aumento de salarios.

Los sindicatos laborales han acusado a Lyft de intentar imponer "salarios de pobreza" a los conductores. Pero McNeill dijo que el anuncio de hoy es un ejemplo de lo que la compañía puede hacer para ayudar a los conductores a mantenerse solventes financieramente.

"El aumento de los precios no se produce en el vacío", dijo. "No establecemos el precio, el cliente establece el precio en términos de lo que está dispuesto a pagar por un viaje. Sentimos que realmente necesitamos concentrarnos en lo que estaba bajo nuestro control, que era la forma en la que podemos ayudar a los conductores a ahorrar en costos, porque ese es otro camino para aumentar su salario neto ".