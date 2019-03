Lanzan un nueva herramienta para la gestión online de hoteles en la Argentina

El grupo hotelero AADESA presentó un solución para hoteles independientes medianos y pequeños que permite gestionar todos los trámites en un portal

AADESA Franchise Platform es la nueva plataforma all in one desarrollada para que lo hoteles independientes de la región puedan sumar herramientas, tecnologías de gestión, una marca o servicios especializados, al igual que los ofrecidos por las grandes cadenas internacionales de hotelería, de forma más accesible y flexible.

La plataforma combina en un sólo lugar varias herramientas indispensables para el funcionamiento de un hotel: sistema hotelero PMS, página web de ventas, motor de reservas y más alternativas como un Central Reservations System (CRS) o Channel Manager (CM).

"Hemos detectado un segmento de hoteles independientes medianos y pequeños cuyo dueño está al mando del día a día del hotel; y necesitaba herramientas para profesionalizar la gestión. Había una diferencia muy marcada del know how, el acceso a la tecnología, las ventas, y el marketing; entre estos hoteles independientes y las grandes cadenas internacionales. Por eso la idea de aadesa Franchise Platform es poner a disposición del dueño del hotel, todas estas herramientas pero en un sólo lugar y de manera online; además de poder potenciar su hotel con alguna de nuestras marcas", explicó Iñaki González Arnejo, COO de aadesa hotels.

El hotelero, más allá de las tecnologías, tendrá a su disposición en este nuevo producto la posibilidad de elegir una nueva marca para su propiedad, o bien combinándola con las opciones que ya ofrece el grupo: DON Hoteles (hoteles boutique 4 y 5 estrellas), Cyan Hoteles (hoteles urbanos y modernos 3 y 4 estrellas), MyHotel (hoteles económicos 2 y 3 estrellas), y CH (departamentos de alquiler temporal y largas estadías).



"Lo novedoso de la herramienta es que está todo online y en forma automatizada. Es simple y fácil. De hecho se puede cotizar y contratar todos los servicios en forma online si fuese necesario. La plataforma tiene un costo variable bajo que arranca desde el 3% de las ventas de alojamiento" comenta Carlos Mendive, CEO de Franchise Platform.

El hotelero tendrá a su disposición también varios módulos adicionales con servicios extras que pueden comprarse en forma separada, o a demanda, en áreas de

Revenue Management, Comunicación, Publicidad o Marketing Digital.

"El correcto uso de la tecnología, el marketing y la distribución es clave en la hotelería. Lo hemos comprobado en la gestión de nuestros más de 20 hoteles. Es por eso que es clave que los propietarios y dueños salgan del proceso manual; del excel y de los sistemas sin conexión, para empezar a trabajar de una forma más profesional que seguramente se verá reflejado en más ingresos y por ende en mayor rentabilidad," afirma el COO de aadesa hotels.