Con estas herramientas, Latinoamérica derriba mitos y crece

Pablo Veliz, CEO de VNS, analiza cómo las herramientas TI se transformaron en un recurso fundamental para el valor intrínseco de Latinoamérica

A raíz de mi experiencia durante el viaje South Summit en Madrid y luego el London Tech Week en Londres, puedo afirmar que al talento local lo requieren en todo el mundo.

Si bien en algún momento nos veían como el granero del mundo, por obvias razones, hoy esto pasa por otro lado, la semilla es el talento y el terreno es la tecnología.

En otras partes del mundo están muy dispuestos a escuchar propuestas nuevas y hacer networking tanto entre pares como con el círculo de inversores, empresas y consultores locales.

No hay tecnología que en Latino América ya no se maneje. En ambos eventos resonaba todo lo relacionado a Inteligencia Artificial, Sustentabilidad y Tecnología en las finanzas.

Por supuesto que no podía faltar la estrella como la realidad virtual, monedas, firmas electrónicas y NFT, también fueron temas que se hicieron presente ya sea de la mano de proyectos de startups como en las charlas.

Pero a mi criterio, todos estos temas se están viendo en Argentina, de hecho, ya hay una empresa muy conocida orientada al mundo de los NFT y crypto. Siempre se piensa que lo de afuera es mejor, pero no tenemos nada que envidiarles a nivel talento y tecnología.

Tecnologías de vanguardia en Latinoamérica

Hoy las barreras comerciales se derribaron bastante y, sobre todo luego de la pandemia, se facilitó a nivel mundial las herramientas que permiten el intercambio de servicios y productos.

Entiendo que no es fácil, no es lo mismo el programador que desarrolla desde su casa que la fábrica de zapatos o los que tienen algún producto relacionado al rubro alimenticio o del campo, pero es el camino.

Lo anterior lo puedo afirmar porque pude ver que, tanto en Madrid como en Londres, están las puertas abiertas para facilitar la creación de empresas y startups que quieran comenzar sus negocios ahí.

Se cayó mucho el mito de lo complejo que es extender negocios afuera, así como también la inversión necesaria para hacerlo. Presentan muchas facilidades e, inclusive, ya están modificando sus leyes de migración para presentar opciones de radicación en ambos países, si es que vienen de la mano de la creación de trabajo.

Las empresas argentinas y de Latinoamérica en general, están a la vanguardia, y en muchos casos están a un paso adelante.

Tenemos muchos talentos y potencialidad que nos permiten competir. Pero no hay que tapar el sol con la mano, hay un detalle, no menor, que no podemos negar y es la complejidad para poder acceder a ciertas herramientas de la mano de componentes o dispositivos electrónicos.

Los profesionales más requeridos

Estos dispositivos son fáciles de adquirir y es tan simple como ir a una tienda y comprarlos, mientras que en la Argentina y algunos países de Latinoamérica, ya sea por costos relacionados al cambio de la moneda o directamente por temas de importación, no es tan simple conseguirlos.

Pero la tecnología no es solo electrónica o no radica específicamente en tener el último procesador al alcance de la mano solamente, sino que se trata del capital humano.

Se requiere de ingenieros y gente que haya estudiado o esté estudiando el rubro. Nuestros profesionales son requeridos en todas partes. Y debido al escaso acceso a ciertos recursos nos caracterizamos por nuestra capacidad de adaptación y hacer grandes cosas con poco y esto no es menor y se valora mucho.

Creo que todavía hay mucho terreno para trabajar en mejorar, solo hay que tener en cuenta que, a diferencia de otros rubros, la tecnología no descansa y no espera, avanza y continuará avanzando incansablemente con nosotros o sin nosotros, con lo cual hay que aprender a moverse rápido para no quedarnos atrás.

En ese sentido los desafíos, justamente dependiendo del tipo de producto, se encuentran en las facilidades que presente el país para que esto se pueda realizar sin demasiada burocracia y con acceso a inversión y herramientas.

*Por Pablo Veliz, CEO de VNS