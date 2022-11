¿Se viene la rebelión contra Elon Musk?: famosos empiezan a bajarse de Twitter

Los famosos se niegan a pagar por tener sus cuentas verificadas y ya comenzaron a manifestar su descontento por las nuevas medidas de Elon Musk

Se acabó lo que se daba. A partir de ahora, si uno quiere tener las cuentas verificadas en Twitter deberá abonar la suma de u$s8 por mes.

Así lo dispuso el nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, quien tomó el control de la plataforma desde la semana pasada y sus cambios ya generaron rechazo entre los usuarios.

Muchos famosos se manifestaron en contra de pagar por mantener su estatus de verificado.

Al mismo tiempo, los usuarios señalaron que el nuevo sistema podría aumentar los problemas de bots y spam de Twitter que Musk parece odiar.

"El punto de la verificación de Twitter es útil para poder verificar que sus declaraciones provienen de ellos", tuiteó la cosmóloga y escritora Katie Mack.

"Se supone que debe ayudar a combatir la desinformación, no ser un símbolo de estatus", se quejó.

Las cuentas verificadas deberán pagar una mensualidad

Los que ya se fueron

Entre los actores que ya decidieron bajar se de Twitter se encuentra Téa Leoni, la actriz conocida por sus actuaciones en películas como Jurassic Park, Las Locuras de Dick and Jane.

La actriz manifestó que esta medida no hace más que impulsar el odio.

"Hola a todos. Salgo de Twitter hoy, veamos dónde estamos cuando se asiente el polvo. Hoy el polvo ha revelado demasiado odio, demasiado en la dirección equivocada. Amor, amabilidad y posibilidades para todos ustedes", afirmó Leoni.

Los actores Alex Winter y Marina Sirtis; el deportista Mick Foley; el productor Brian Koppelman; Erik Larsen, el dibujante y guionista que es conocido por su trabajo en The Amazing Spider-Man, optaron por hacer lo mismo.

Además, de Bill Morrison, quien trabajó en The Simpson; el productor ejecutivo del programa reconocido This Is Us, Ken Olín; entre otras personalidades ya han abandonado la plataforma.

Musk lo ve como una forma de no depender de los bots

¿Usuarios en contra de Musk?

Otro de los detractores de la medida es el escritor Stephen King "¿u$s20 al mes por mantener mi tick azul? ¡Que le den, deberían pagarme a mí! Si eso se instituye, me iré como Enron".

Lynda Carter, la actriz que interpretó a la Mujer Maravilla a fines de la década de los setenta, criticó la medida.

Con un mensaje en su cuenta de Twitter, Carter expresó su inconformidad. "Me rehusó a pagar la cuenta verificada".

Siempre provocativo, Musk respondió a los usuarios: "¡Tenemos que pagar las facturas de alguna manera! Twitter no puede depender completamente de los anunciantes. ¿Qué tal u$s8 ?".

El magnate detalla que es una forma de derrotar a los bots de la plataforma, que él ve como un gran problema.