¿Dólar, Euro, Yen?: sorprendete con la moneda que más valor tiene hoy el mercado

¿Sigue siendo el dólar la moneda más valiosaa nivel internacional?, ¿o existen otras que le compiten el puesto como la primera del mercado?

El dólar es, sin lugar a duda, la moneda más importante del mundo. Sin embargo, no es la única moneda relevante ni la "más valiosa" (al menos en términos nominales).

En esta línea, existen monedas conocidas como la libra que cotizan por encima del dólar, aunque la diferencia es cada vez más pequeña, y otras desconocidas que aún se encuentran por encima de la divisa norteamericana.

¿Cuál es la moneda que tiene más valor en el mundo?

En la actualidad, la moneda con más valor en el mundo es el dinar, perteneciente a Kuwait. Esta moneda cotiza en u$s 3,22 por unidad, siendo la moneda fiduciaria con más valor en el mundo. Sin embargo, con respecto a su "relevancia", esta moneda no tiene una amplia disponibilidad fuera de su territorio.

Su Banco Central ha explicado que, desde el 2007, su moneda se ha vinculado a una canasta no revelada de monedas internacionales de los principales socios comerciales y financieros de Kuwait. Además, su banco explica que su política fue mantener y mejorar la estabilidad relativa del dinar frente a otras monedas.

De hecho, entre el 2003 y el 2007, la moneda estuvo vinculada al dólar. Sin embargo, Kuwait ha cambiado su política "después de haber agotado todos los intentos de absorber los efectos adversos de la depreciación del dólar estadounidense frente a las principales monedas durante un período prolongado".

El motivo por el cual un país tan pequeño como Kuwait tiene una moneda tan fuerte es por la cantidad de reservas de petróleo crudo que tienen (aproximadamente el 6% de las reservas mundiales). De hecho, según la CIA, la exportación de petróleo representa el 92% de los ingresos por exportaciones de ese país y el 90% de los ingresos del estado.

"Prácticamente toda la riqueza de Kuwait se deriva directa o indirectamente, a través de inversiones en el extranjero, de la extracción y procesamiento de petróleo", argumenta la Enciclopedia Británica sobre la economía del país.

La riqueza de Kuwait se debe al petróleo

En pocas palabras, la "elevada" cotización de esta moneda es producto prácticamente directo de las grandes reservas de petróleo de dicho país.

¿Cuál es la moneda de mayor valor en América Latina?

Hasta hace poco, la moneda de mayor valor en América Latina era el peso cubano convertible, también conocido como CUC. Si bien se decía que esta moneda tenía paridad con el dólar estadounidense, es decir, similar al famoso "1 a 1", en Cuba llegaban a ponerlo por encima de la divisa norteamericana, llegando a "valer" u$s 1,15 por CUC.

Sin embargo, esta moneda era únicamente para los turistas que debían de manera prácticamente obligatoria cambiar sus dólares por esta divisa, ya que no aceptaban dólares en algunos comercios. En el caso de la población, cobraba su salario en pesos cubanos.

En este caso, el peso cubano apenas llega a los 4 centavos de dólar. Además, muchos productos se vendían únicamente en pesos cubanos convertibles, por lo que la población debía, de forma constante, cambiar su dinero por la moneda convertible.

En esta línea, el gobierno de Cuba, con el objetivo de bajar la inflación y reducir el mercado paralelo de divisas, planeo eliminar el peso cubano convertible, quedando el peso cubano como única moneda. Por ese motivo, la moneda más fuerte de Latinoamérica en la actualidad es el real, moneda oficial de Brasil.

La fortaleza del real se debe a la "buena salud" de la que goza Brasil, logrando que, en un contexto inflacionario, en algunos meses los precios bajaron, es decir, hubo pequeños períodos de deflación. De hecho, se estima que para el 2022 la inflación sea menor que la de Estados Unidos y muchos países europeos (actualmente se ubica en torno al 8% anual).

El real es la moneda más fuerte de América Latina

Además, se cree que, al finalizar el año, el PBI del país haya crecido un 3% con respecto al año pasado. Por otra parte, el real es muy popular en el mundo, siendo la vigésima moneda más negociada en el mundo y la segunda de América Latina, solo por debajo del peso mexicano.

¿Cuáles son las monedas más fuertes del mundo 2022?

Las monedas más fuertes de este 2022, por su valor nominal, son las siguientes:

Dinar kuwaití : u$s 3,22 por dinar

: u$s 3,22 por dinar Dinar bareiní : u$s 2,65 por dinar

: u$s 2,65 por dinar Rial omaní : u$s 2,60 por rial

: u$s 2,60 por rial Dinar jordano : u$s 1,41 por dinar

: u$s 1,41 por dinar Dólar Islas Caimán : u$s 1,21 por dólar

: u$s 1,21 por dólar Libra esterlina : u$s 1,13 por libra

: u$s 1,13 por libra Dólar estadounidense : moneda de referencia mundial

: moneda de referencia mundial Franco Suizo : u$s 1 por franco

: u$s 1 por franco Euro : u$s 0,99 por euro

: u$s 0,99 por euro Dólar canadiense: u$s 0,73 por dólar estadounidense

Sin embargo, es importante recordar que el valor nominal de una moneda no necesariamente refleja la calidad de vida ni la fortaleza económica de un país.

Por ejemplo, supongamos que argentina creara una nueva moneda llamada "argentino" (en este ejemplo dejamos de lado cuestiones como las reservas en dólares, entre otros motivos, para hacerlo lo más simple posible).

En este caso, los pesos actuales se transformarían en "argentinos", por el cual obtendríamos un argentino cada 100 mil pesos actuales.

Suponiendo que el tipo de cambio no varía, obtendríamos que un argentino cotizaría por encima de los u$s 300, concretamente en u$s 333,33 (tomando un tipo de cambio $300 un dólar, 100 mil pesos es equivalente a u$s 333,33 y, a su vez, 100 mil pesos es equivalente a "un argentino").

En esta línea, la moneda argentina sería la más valiosa del mundo, pero no se resolverían los problemas de argentina. Si hoy una persona gana 100 mil pesos, su salario pasaría a ser un argentino. Un alquiler de $60.000 (que representa el 60% de un argentino con ese salario), pasaría a valer 0,60 argentinos. Es decir, la calidad de vida de ese ciudadano seguirá siendo la misma, indicó iProfesional.