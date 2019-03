Una estafa permite a anunciantes ganar dinero al agotar la batería de tu Android

Los anuncios se ejecutan en video ocultos que nadie ve, pueden engañar a los auspiciantes y agotar las baterías de los dispositivos Android

Hace un tiempo sitios especializados informaron que era teóricamente posible que una página web, o una aplicación, robara los ciclos de tu procesador para minar bitcoins, agotando tu batería y datos celulares en el proceso. El sitio BuzzFeed informó que redes publicitarias han descubierto una estafa similar: una que permite que anuncios de video lucrativos y hambrientos de energía se oculten detrás de anuncios de banners tradicionales en aplicaciones de Android, por lo que los usuarios ni siquiera saben que están allí.

Según el reporte esto no es culpa de los desarrolladores de aplicaciones. Ellos mismos se sorprendieron al encontrar una gran cantidad de quejas sobre por qué sus aplicaciones están agotando las baterías de los usuarios y consumiendo más datos de los que debían. El informe sugiere que las redes publicitarias con las que se habían registrado habían sido secuestradas por estafadores dentro del marco del negocio de publicidad mainstream. BuzzFeed rastreó los anuncios a una compañía llamada OutStream Media, una subsidiaria de Aniview, plataforma de avisos con conductas aparentemente sospechosas.

La estafa no se ejecuta solo a expensas de los consumidores, sino también de las redes publicitarias, ya que los estafadores compran anuncios publicitarios baratos y los llenan con anuncios de video caros, que se benefician del proceso.

Aparentemente, la técnica ya tiene un nombre: se les conoce con el término "in-banner video ads", y las compañías de fraude publicitario que hablaron con BuzzFeed dicen que estas malas prácticas cuestan "decenas de millones de dólares" mensualmente.