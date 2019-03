Apple se mete en la pelea por el negocio de la TV digital y los servicios de noticias

El CEO de Apple, Tim Cook, subirá al escenario en el Steve Jobs Theatre el lunes para presentar dos nuevos servicios de suscripción para la compañía

El anuncio servirá para anunciar el servicio de video de Apple que entrará en competencia directa con Netflix, Amazon Prime Video, Hulu y otros pesos pesados ​​de transmisión. El otro es un servicio de noticias/revistas de suscripción todo en uno que podría cambiar la forma en que muchos propietarios de iPhone se mantienen al día con los eventos actuales y sus publicaciones favoritas.

La compañía pasó la primera mitad de esta semana haciendo nuevos anuncios de hardware, incluidos nuevos iPads, iMacs y AirPods, de modo que el enfoque del evento se centrará en su software y servicios más recientes.

Apple Video

Apple ha pasado años tratando de encontrar su camino hasta este punto. Una de las citas más mencionadas de la biografía de Steve Jobs de Walter Isaacson fue la de que el que había "resuelto" el desafío de reinventar la experiencia televisiva del consumidor. El fallecido cofundador de Apple supuestamente esperaba continuar trabajando en un televisor después de dejar su puesto como CEO antes de que su salud empeorara.

Te puede interesar Exclusivo: Mercado Libre y las cadenas mayoristas se alían para que pagues con código QR, en cuotas y más barato

Pero la compañía ha enfrentado años de negociaciones infructuosas y progreso estancado. Nunca logró implementar un servicio de televisión por Internet adecuado como los que hemos visto en Sling TV, YouTube, Hulu, AT&T y Sony. Por lo tanto, aunque la cita de Jobs es casi irrelevante para lo que sea la oferta de suscripción de video que veremos el lunes, este sigue siendo un gran esfuerzo para Apple. La compañía ha estado volcando recursos en programación original, y tiene un creciente catálogo de programas de televisión con grandes nombres involucrados.

Apple tuvo un comienzo poco prometedor con su programación original. House of Cards es considerada como la primera gran serie de Netflix, y fue una de las más triunfantes. El primer golpe de Apple, por otro lado, fue Planet of the Apps. La flagrante imitación de Shark Tank, protagonizada por Will.i.am, Jessica Alba, Gwyneth Paltrow y Gary Vaynerchuk, fue ampliamente atacada por críticos y espectadores por igual y cancelada después de una sola temporada.

Luego, Apple intentó convertir el popular segmento de Karaoke Carpool de James Corden en un programa de televisión independiente. Las críticas no fueron mucho más amables pero el programa pero al menos llegó a una segunda temporada y obtuvo un Daytime Emmy en el proceso. Y lo que es más importante, sacó el contenido original de Apple de la aplicación Apple Music, un lugar donde nadie siquiera sabría que estaba y lo trasladó a la aplicación de TV más sensata que se entrega preinstalada en iPhones y Apple TV. Esa es la aplicación que se espera que sea el hogar del nuevo servicio de suscripción de Apple, aunque la compañía ha anunciado una aplicación de películas y TV de iTunes para televisores Samsung que también podría expandirse a otros dispositivos que no sean de Apple.

¿Cuánto costará?

Te puede interesar El plan del Gobierno para que puedas comprar un departamento desde el pozo, más barato y online

Los rumores siempre han dicho que los propietarios de dispositivos Apple podrán acceder al menos parte de la programación original del servicio de forma gratuita. Pero definitivamente va a haber un componente de suscripción mensual; todo esto está destinado a impulsar aún más los ingresos del negocio de servicios de Apple. Todavía no hay rumores creíbles de lo que Apple planea cobrar a los consumidores, teniendo en cuenta que Apple Music cuesta u$s 9.99 por mes para individuos o u$s 14.99 por mes para un plan familiar.

Es probable que Apple esté calculando qué tan alto puede llegar aquí sin rozar la sobrecarga de suscripciones. Un paquete combinado de Apple Music/Apple Video parece una propuesta inteligente para ofrecer. A fines de enero, algunos medios informaron que Apple también está diseñando un servicio de suscripción de juegos. ¿Los consumidores realmente pagarán todas estas cosas por separado si Apple no las combina?

La compañía ha considerado implementar su propia respuesta a Amazon Prime, un paquete de suscripción completo que incluiría sus servicios digitales (incluidas las ofertas de noticias y videos) y extras como el aumento del almacenamiento de iCloud. Al sumar el servicio de juego a eso, tal vez sea más atractivo. Pero aún no hemos visto ningún rumor creíble sobre los precios, por lo que sigue siendo un misterio.

¿Cómo voy a ver el servicio de Apple TV?

Te puede interesar Descuentos y beneficios con sólo una selfie: qué peso pesado se suma a la lista de bancos digitales en Argentina

La principal teoría en este momento es que Apple integrará su servicio de video por suscripción directamente en la aplicación de TV en iOS y Apple TV. Pero no hay una aplicación de TV para Mac, Windows o Android, sin mencionar a Roku, Fire TV y las consolas de juegos. Eso deja fuera a muchos clientes potenciales, por lo que Apple tendrá que encontrar otra forma de para su acceso. Un navegador de escritorio podría ser una solución fácil para PC, pero otras plataformas requerirán aplicaciones dedicadas.

Samsung ya ha anunciado que una aplicación de películas y programas de TV de iTunes llegará a sus televisores QLED en 2019, por lo que ya cuentan con al menos un fabricante de televisores. Pero Apple aún necesita cubrir mucho más terreno, por lo que es probable que la misma aplicación de iTunes o una versión de la aplicación de TV se dirijan a otros televisores y dispositivos de transmisión en los próximos meses.

Hoy en día, la aplicación Apple TV reúne programas y películas de diferentes servicios de video (más de 100, según Apple) y brinda a los usuarios un centro principal para buscar ese contenido o encontrar recomendaciones sobre qué ver a continuación. Pero cuando llega el momento de ver, los espectadores siguen cambiando a aplicaciones de transmisión de terceros de HBO, Hulu, Showtime, Starz, Syfy y otras empresas. La creación de una aplicación de transmisión elimina parte de ese salto hacia otras aplicaciones.

Suscripción de noticias

Apple busca ampliar enormemente el alcance de su aplicación Apple News con un nuevo servicio de suscripción que desbloqueará el acceso a cientos de periódicos y revistas participantes que normalmente mantienen su contenido detrás de un muro de pago. Este nuevo servicio, descrito como un "Netflix para las noticias", se deriva de la adquisición de Apple de una compañía llamada Texture el año pasado. Se rumorea que el servicio de noticias de pago costará u$s 10 por mes.

Según informes, algunos editores se han negado a los términos de Apple. Ayer mismo, The New York Times informó que tanto ellos como The Washington Post se han retirado del servicio de Apple, pero se dice que The Wall Street Journal ha acordado unirse. Eso es un gran logro para Apple, pero esto muestra que Apple ya está teniendo problemas para agrupar las publicaciones que muchos consumidores desearían de un servicio como este. El Times dijo que Apple todavía está demandando aproximadamente la mitad de los ingresos por suscripción de los socios, lo que supera con creces el 30 por ciento que recibe de las suscripciones a la App Store y los pagos dentro de la aplicación.

Pero millones de personas usan las Noticias de Apple en sus iPhones, iPad o Mac, y la propuesta de Apple tiene que ver con la exposición y los nuevos ojos. Por lo tanto, será muy interesante ver qué publicaciones acuerdan llevar su contenido al servicio el lunes y si Apple puede ofrecer algo convincente, especialmente si realmente costará u$s 10 por mes.