SeSocio se consolida como un supermercado de inversiones online

La devaluación registrada durante el 2018 impulsó a que muchos inversores migraran hacia otras opciones con mayor estabilidad y rentabilidad.

Durante el 2018 varios instrumentos de inversión como bonos, plazos fijos, Lebac, etc obtuvieron saldos negativos debido a la inflación. Es por esto que plataformas como la de SeSocio.com tuvieron muy buena recepción al funcionar como "supermercado de inversiones", atrayendo tanto a pequeños como grandes inversores.

Esta plataforma ofrece gran cantidad de opciones, como activos físicos, préstamos, real estate y monedas digitales, permitiendo visualizar el historial de los mismos y la posibilidad de entrar y salir de ellos en cualquier momento. En dos años acumularon 80.000 inversiones y en 2018 creció 270% interanual en número de usuarios y hoy cuenta con más de 5.200 inversores activos, que se distribuyen en 93 proyectos distintos, 85 de los cuales forman parte de emprendimientos argentinos en Estados Unidos.

Te puede interesar El plan del Gobierno para que puedas comprar un departamento desde el pozo, más barato y online

Guido Quaranta, CEO y fundado de SeSocio declaró que "La mejor inversión de 2018 fue en vending machines, un proyecto conservador de las clásicas máquinas expendedoras de bebidas y golosinas que ubican en comercios o aeropuertos en Estados Unidos" y aseguró que este proyecto rindió durante el año un 17,5% en dólares. El ejecutivo asegura que la rentabilidad promedio de todos los proyectos en 2018 fue de 14,6% en dólares y en algunos casos hubo picos de hasta 25% en algunos meses.

En lo que va del año se destacó el proyecto de una organizadora de eventos chilena que necesitaba u$S 60.000 para tres shows musicales, los cuales se financiaron en 45, 28 y 16 minutos. Según Quaranta "mucha gente se quedó afuera" y afirma que hay espacio para todo tipo de proyectos, como el caso de Guillermina Valdés que a través de la plataforma captó fondos para una línea de zapatos con lo que garantiza una renta de 10% en dólares más variable de acuerdo a las ventas, con un tope de 22%.

Te puede interesar Crisis, dólar y tasa: cajeros bitcoin se expanden en Argentina y más gente se vuelca a las monedas virtuales

Franco Olivieri, joven administrador de empresas que comenzó a invertir hace casi un año afirmó que "Invertir en la economía real es algo mucho más cercano al ciudadano común, más palpable, y algo muy bueno de esta plataforma es que propone que con muy poco dinero uno pueda entrar a distintos proyectos y así diversificar el riesgo". Olivieri admitió que al principio la plataforma no le daba confianza por no ser muy conocida pero aseguró que "cuando uno entra a los proyectos y ve que la metodología de pago es muy buena y puntual, y que los rendimientos que se prometen se van cumpliendo, uno le va perdiendo el miedo a la plataforma. Yo empecé invirtiendo u$s 2.000 y ahora tengo invertidos u$s 50.000".

La empresa recomienda diversificar las inversiones e informó que cada usuario del sistema tiene en promedio 16 inversiones con montos que en promedio llegan a los u$s 2.000, con una media de u$s 125 por proyecto. Quaranta indica que "Nuestro target son los millennials y un poquito más. Apuntamos principalmente a jóvenes de entre 25 y 40 años, que están más acostumbrados a las plataformas online y a usar la tecnología para invertir" y agrega que "el sistema tradicional va a cambiar radicalmente a nivel global. Es inevitable. El de hoy es muy arcaico, caro, ineficiente y con muy poca liquidez"

SeSocio posee sociedad en Chile, Panamá, México, Colombia e ingresó recientemente a Europa a través de Inglaterra. Además se está preparando para lanzar su propia moneda digital llamada "InveCoin", actualmente en preventa por u$s 0,8 y que a finales de mayo saldrá a la venta pública a u$s1, que a partir de su lanzamiento variará según la demanda del mercado.