Tendencia en crecimiento: PyMES argentinas confían en la inteligencia artificial y la nube para aumentar sus ventas

Un estudio determinó que 6 de cada 10 pymes están familiarizadas con el uso de IA y el potencial para mejorar sus negocios que la tecnología brinda.

Según un estudio hecho para la consultora Kantar Millward Brown encargado por Microsoft, a pesar del contexto económico actual se triplicó la cantidad de pymes que tienen pensado invertir en inteligencia artificial (IA), big data e Internet de las cosas (IOT según sus siglas en inglés) para mejorar sus negocios. Marina Hasson, directora para Socios, Clientes Corporativos y Pymes de Microsoft Argentina declaró que no creen que la recesión económica afecte la predisposición de invertir en IA.

La encuesta "Moviéndonos en la nube y hacia la inteligencia artificial" indagó en tres ejes: el vínculo y uso de la nube y las percepciones en torno a la IA. Según el estudio, el 60% de las pymes tiene familiaridad con las soluciones de IA, conoce de qué se trata y es consciente de su potencial para la mejora de sus negocios. Por otro lado, cinco de cada diez pymes afirmó su interés en invertir en estas soluciones.

El estudio manifiesta que los escenarios más valorados por las empresas en relación a la IA son: tecnología que las ayude a conseguir clientes en línea con su target (60%); tecnología que indique cuándo podría llegar a dañarse una máquina y el tipo de tratamiento necesario para evitar pérdidas de dinero (57%); tecnología que aumente la seguridad física en la empresa (57%); y soluciones que permita atender consultas de clientes los siete días de la semana, las 24 horas (56%).

Hasson afirmó que "hoy las pymes argentinas buscan innovar para resolver los temas que más les preocupan en el actual contexto económico. Esto implica que estas tecnologías son un aspiracional para las pymes argentinas que no las ven como algo lejano. Esta predisposición a invertir en IA, nos dice que no le temen, sino que están percibiéndola como aliada para mejorar su negocio. Este es un camino evolutivo en el que, de a poco, algunos de los principales mitos relacionados con las pymes y la tecnología se empiezan a caer"

Percepciones

El uso de la nube es estable: 46% de las empresas encuestadas afirma que la usa y las que acceden a las herramientas online la usan de forma más intensa. 97% de las pymes utiliza herramientas de productividad, 86% las usa para almacenamiento y 43% para proceso de datos.

El 96% afirmó que el nivel de satisfacción con la nube es muy bueno y afirmaron que están dispuestos a volver a invertir en esta tecnología. Según la encuesta también aumenta la predisposición a invertir en las soluciones de nube y siete de diez está dispuesta a hacerlo. De estas, 77% lo hace porque considera que mejora sus resultados de negocios y 61% porque es más sencillo. Las razones de las empresas que son reticentes al uso de esta tecnología son la preferencia por soportes físicos (75%) y falta de seguridad (55%).

Mitos y miedos.

Según la encuesta hay varios mitos relacionados con la seguridad en la nube. Muchas empresas tienen una ilusión de seguridad al tener sus datos en servidores físicos, a lo cual Hasson reconoció que esto es un error persistente sobre el cual Microsoft debe trabajar.

Por último, el 95% de las empresas consideró que les gustaría usar la nube para respaldo de información y acceso remoto desde cualquier lugar, 76% considera que mejora la productividad de los empleados y 53% para poder mejorar el servicio a los clientes.

Lo que más llama la atención es que la valoración de la IA, IOT y Big data creció tres veces con respecto al estudio realizado en 2017. Con respecto a este punto la representante de Microsoft declaró que "Las pymes saben que la tecnología las puede ayudar, pero muchas de ellas no tienen muy en claro por dónde empezar ni cómo hacer para que represente un diferencial".

"Ahí es donde es clave el trabajo que hacen los más de 5.000 socios de negocio de nuestro ecosistema en el país, ellos ayudan a las pymes a identificar diferentes escenarios y combinar las soluciones de acuerdo a las necesidades de cada empresa para que puedan acceder realmente a la transformación digital", concluyó Hasson.