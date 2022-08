Cristina habló y los distintos dólares registraron un aumento: ¿qué pasó?

Los comentarios de la expresidente produjeron respuestas en el mercado cambiario. Así fueron los aumentos en los distintos tipos de dólar

Cristina Fernández de Kirchner brindó esta mañana un discurso en defensa del pedido de 12 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos púbicos de parte del fiscal Diego Luciani.

Las declaraciones de la vicepresidente trajeron cierta incertidumbre política y social, que produjo una nueva inestabilidad en el mercado cambiario.

Como consecuencia, el dólar blue llegó a los $297 (un aumento de $5), mientras que otros tipos de dólar también sufrieron un incremento en su valor.

Algunos analistas concluyeron que los comentarios que recibió Kirchner en las redes sociales brindan desconcierto para los inversores.

La explicación es que no hay transmisión de calma o tranquilidad en el difícil contexto macroeconómico que atraviea la Argentina, con la constante suba del dólar.

Un reconocido Head of Strategy de un Agente de Liquidación y Compensación expresó: "cuando una ex Jefa de Estado, con aires de mandataria, sale a hablar de lawfare esto siembra incertidumbre entre los sectores económicos que comienzan a dolarizarse porque realmente no saben qué puede llegar a pasar".

El dólar blue volvió a subir y llegó a los $297 por unidad.

¿Cómo respondieron los distintos tipos de dólar?

Las repercusiones de los dichos de la expresidente no tardaron en afectar a los valores de los distintos tipos de dólar. El blue tuvo una suba de $5, y llegó a los $297 para la venta y a $293 para la compra.

El precio del dólar contado con liquidación (CCL) avanzó a $302,38 por unidad, y el Mercado Electrónico de Pagos (MEP) quedó en $291,01 por unidad.

Por su parte, la cotización del dólar oficial también tuvo un aumento. Este martes tuvo un incremento de $0,11 centavos en relación a la jornada de ayer y abrió en $144,11 por unidad.

Mientras tanto, el valor promedio de la divisa estadounidense ronda los $136,91 por unidad, con un aumento de $0,27 centavos desde el último cierre.

Además, el dólar destinado al turismo en el exterior se movió a los $252,19 por unidad, y cuenta con un proporcional de 45%.

De esta manera, la brecha entre el dólar minorista emitido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) llegó al 102% con el blue, un 107% con el CCL y otro 100% con el MEP.

Los distintos tipos de dólar sufrieron una suba luego de los dichos de Cristina Fernández de Kirchner.

¿Qué ocurrirá con la cotización del dólar?

Según los datos recolectados por la consultora LatinFocus acerca del tipo de cambio para lo que resta del año, en líneas generales no se estaría previendo una devaluación abrupta del peso argentino.

En comparación con estimaciones anteriores, el incremento del precio de la divisa norteamericana es muy bajo: pasó de los $159 de mayo a los $166 de esta encuesta.

La consultora FIEL es la que ubica al dólar en su precio más alto ($198,8 por unidad), por lo que estima una devaluación mensual del 7,6%, a la par de la inflación.

Luego se ubica Banco Galicia, con $185 cada uno, lo implica una devaluación del 6,1% mensual.

El resto de los encuestados más pesimistas prevén que el atraso cambiario se incrementará con el paso del tiempo.