La Unión Europea busca establecer restricciones a bancos con exposición a Bitcoin

Los legisladores de la Unión Europea buscan implementar requisitos estrictos en la que los bancos pueden interactuar con las criptomonedas

Los organismos bancarios con exhibición a Bitcoin que operen dentro de la Unión Europea podrían enfrentarse a nuevas restricciones.

Un informe de CoinDesk, comentó que los legisladores de la Unión Europea están evaluando los procedimientos en la que los bancos pueden interactuar con las criptomonedas y se encuentran en búsqueda de colocar nuevos requisitos. Los esquemas se pueden contemplar en una propuesta de enmienda a una ley de servicios financieros propuesto por el diputado finlandés del Parlamento Europeo, Ville Niinistö.

Teniendo en cuenta el documento oficial, del 11 de agosto, los prestamistas regulados deberían limitar su exhibición a activos digitales como Bitcoin a solo 1% de su capital. La propuesta se fundamenta en una clasificación que detecta a las criptomonedas como activos de Clase 2, contemplados como excesivamente volátiles y riesgosos.

"La exposición total de una institución a las exposiciones de criptoactivos de clase 2 no debe ser superior al 1% del capital de nivel 1 de la institución en todo momento", decía el documento oficial.

Restricciones de exposición a Bitcoin para los bancos

La propuesta busca aplicar un límite absoluto a la cantidad de Bitcoin que pueden tener los bancos de la UE.

Sin embargo, no tendrán estas mismas restricciones y los requisitos serán más flexibles para los activos digitales contemplados en Clase 1.En ésta clase se encuentran las stablecoins reguladas y los valores que utilizan la tecnología Blockchain, según cubrió CoinDesk.

La propuesta de Niinistö, legislador del partido verde, hizo eco de un proyecto fresco presentado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que tiene como objetivo limitar las exposición de los bancos convencionales a las criptomonedas.

Cómo notificó DiarioBitcoin, la organización mundial que junta a las autoridades de supervisión bancaria, el Comité de Basilea, presentó la propuesta para limitar a los prestamistas la exposición de activos digitales de "Grupo 2" a solo el 1% de su capital.

Dicha propuesta detecta los activos del Grupo 2 como activos digitales que no se encuentran respaldados por reservas convencionales o que "no tienen contraparte", e incorporan a las criptomonedas no tokenizadas como Bitcoin, altcoins, y monedas estables algorítmicas.

En cambio, clasifica los activos digitales del "Grupo 1" como activos tradicionales tokenizados, incluidas acciones sintéticas y las stablecoins reguladas. Conforme a la propuesta, esta clase estaría condicionada, al menos, a los mismos requisitos de capital que aplican actualmente los bancos para la exposición de los activos de capital tradicionales.

El propósito es nivelar las criptomonedas con las regulaciones que ya siguen los bancos tradicionales. Cómo muestra CoinDesk, la propuesta de Niinistö parece adelantarse a las normas de capital que está discutiendo el Comité de Basilea y que aún están bajo consulta.

La Unión Europea busca aplicar restricciones en cripto

Las modificaciones a la ley de capital bancario de la UE fueron presentados originalmente por la Comisión Europea en 2021, que busca implementar las normas internacionales establecidas por Basilea en 2017.



Los emisores de estándares intentan que los bancos emitan suficientes instrumentos financieros para preservar que puedan prestar de manera segura sin tener que acudir a los contribuyentes en caso de una crisis económica al estilo de 2008.

De acuerdo con este informe, el principal plan de la UE era dejar las reglas para las tenencias de criptomonedas de los bancos hasta 2025. Los legisladores europeos avanzaron en los empeños para regular el sector y fijaron recientemente su amplio marco regulatorio conocido como MiCA, que regirá una extensa gama de activos digitales, incluyendo las monedas estables.

Hasta entonces, la propuesta del diputado finlandés se encuentra en etapa de discusión. Como mostró Coindesk, para convertirse en ley, los planes de Niinistö necesitarán el apoyo de los legisladores en el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del parlamento, que se votará sobre el asunto en diciembre, así como de los gobiernos miembros.