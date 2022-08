Polémica: el creador de Ethereum apuntó contra Michael Saylor y lo trató de "payaso"

El fundador de Ethereum le contestó a Michael Saylor, ceo de MicroStrategy, y disparó la polémica mientras se espera la actualización de la red

La polémica se desató cuando Michael Saylor, ceo de MicroStrategy tildó a la segunda criptomoneda más relevante del mercado como "inherentemente poco ética".

Sin dudarlo, Vitalik Buterin, creador de Ethereum, le contestó mediante su red de twitter y lo tildó de "Payaso total".

"¿Por qué los maximalistas siguen eligiendo héroes que resultan ser completos payasos?" Escribió Buterin en Twitter este domingo como respuesta a un videoclip de Saylor diciendo que las leyes de valores se basan en los 10 mandamientos de la Biblia y, por lo tanto, no son anticuadas.

Por lo tanto, Saylor no acepta el argumento popular de que las leyes de valores están pasadas de moda.

Esto llevó a Buterin a reflexionar en voz alta el lunes por la mañana por qué los maximalistas de Bitcoin favorecen a los "payasos totales" como Saylor, como si fuesen héroes.

"Para que sea un commodities no puede haber un emisor, y la verdad es que no se pueden tomar decisiones. Me refiero a que una de las ideas fundamentales en la industria de las criptomonedas es que el hecho de que puedas cambiarlo es lo que lo convierte en un valor", dijo Saylor en una entrevista con Altcoin Daily .

Vitalik Buterin en guerra con Michael Saylor

Saylor en contra de Ethereum

Saylor clasificó a Ethereum como un valor en el pasado, señalando su historial de lanzamiento a través de una oferta inicial de monedas (ICO) y mantenido por un conjunto de administradores, y más.

MicroStrategy es uno de los propietarios corporativos de Bitcoin más grandes del mundo, con casi 130 000 unidades en posesión total.

Saylor se identifica como un "maximalista de Bitcoin", una persona que favorece a Bitcoin por encima de todas las demás criptomonedas.

Michael Saylor, un maximalista de Bitcoin

Ethereum a la espera del cambio

El precio de ethereum, que cayó por debajo de u$s1000 por ether en junio, se disparó alrededor del 70% a más de u$s1700.

Esto impulsó un auge de los precios de las criptomonedas que ayudó a que bitcoin subiera de manera convincente a más de u$s20.000. Y se suma a un respaldo aún mayor por las crecientes expectativas de una Reserva Federal.

Por esto, Buterin, comentó que todavía no cree que la tan esperada actualización de fusión de ethereum "se haya apreciado del todo", prediciendo que "una vez que ocurra la fusión, la moral subirá".

"Básicamente, espero que la fusión no sea solo un precio. Con esto, lo que quiero decir es que no solo sea en términos de mercado, sino también en términos psicológicos y narrativos", dijo Buterin al presentador del programa de Youtube Bankless David Hoffman.

La actualización de fusión radical de Ethereum, prevista para mediados de septiembre, hará que la red cambie del mecanismo de consenso de prueba de trabajo de bitcoin a la prueba de participación más eficiente desde el punto de vista energético.

Esto permitirá a los titulares de ethereum "apostar" su ether para asegurar la red a cambio de monedas recién acuñadas.

"Los auges del mercado atraen a mucha gente y la emocionan, lo cual es bueno, pero le dan a la gente una impresión demasiado grande de lo que promete el espacio", comentó Buterin.