Elon Musk creó su clon digital: subió su cerebro a la nube y hasta pudo hablar consigo mismo

El multimillonario no tuvo miedo en hablar de los experimentos que realiza en Neuralink, su misteriosa compañía de neurotecnología

Los transhumanistas son un grupo de personas que buscan lograr una evolución física que dependa de la tecnología y no de la biología. El reto más grande es digitalizar el cerebro para extender la vida más allá de los límites que impone el cuerpo humano o la vida terrenal y parece que Elon Musk ya está trabajando en eso, según un comentario que hizo en Twitter.

¿Ya existe un Elon Musk digital?

El multimillonario sudafricano asegura que ya subió su cerebro a la nube, si bien muchos creen que es una broma, porque este comentario fue una respuesta a la pregunta del creador de Dogecoin, Shibetoshi Nakamoto.

La misteriosa respuesta de Elon Musk

A través de su cuenta de Twitter, Nakamoto preguntó "Si pudieras subir tu cerebro a la nube y hablar con una versión virtual de vos mismo, ¿serían amigos?", Elon Musk respondió sin ninguna vuelta "Ya lo hice".

La afirmación generó controversia y memes, ya que muchos suponen que, si algo así hubiera sucedido, lo hubiera comentado con anticipación y ofrecería mayores detalles. Aunque hay otros que creen lo contrario.

Muchos creen que Neuralink está trabajando en secreto en una tecnología que permita crear una "versión digital" de cada persona, porque Musk confesó alguna vez que cree que ese es el futuro del ser humano. Pero como está en una fase de pruebas, no es posible que su director ya la haya probado.

Además, la pregunta de Nakamoto se enfoca en saber si sus seguidores se consideraban realmente "buenas personas", pues es una pregunta retórica, en general, que es realizada con el fin de autopercibirse de acuerdo a las propias acciones y personalidades.

El cerebro de Neuralink

A través del comentario hecho por Elon Musk, muchos creen que Neuralink, la empresa de neurotecnología creada por el magnate en Estados Unidos junto a Max Hodak, está trabajando en el desarrollo de una interfaz cerebro-máquina.

La empresa busca crear una tecnología que sea capaz de interactuar con el cerebro de forma directa. El dispositivo permitiría que una computadora tradujera los pensamientos de una persona en acción, permitiéndole realizar acciones como escribir con solo pensar en ello.

Sin embargo, esto no sería todavía posible porque la tecnología no está lo suficientemente avanzada en la actualidad como para subir una conciencia completa a la nube. Otro dato importante es que cuentan todavía con las aprobaciones obligatorias de las autoridades correspondientes debido a que Neuralink aún no recibió la aprobación de la Fundación de Alimentos y Medicamentos (FAD) de Estados Unidos, según informó Clarin.