¿Moritán "la pegó" y llegará el dólar blue a cotizar a 400 pesos?: lo que dice el mercado

Roberto García Moritán ya había dicho en 2019 que el dólar blue llegaría a valer $400. Desde la City evalún su presagio. y si se cumplirá

En 2019, el diputado Roberto García Moritán, también conocido como "el marido de Pampita", había anticipado que si el Gobierno no tomaba medidas, el dólar blue podía llegar a cotizar a $400. Por ese entonces, el precio de la moneda estadounidense aún no había alcanzado los $200. Pero, en el último tiempo, el blue pegó varios saltos y los $400 aparecen como una marca ya no tan lejana: este viernes, en las cuevas se ubica en los $338 para la venta y $333 para la compra.

Lo cierto es que, tal como explica el economista Pablo Ferrari a iProfesional, "García Moritán no se ha destacado por tener razonamientos fundamentados respecto a la evolución de del tipo de cambio". Y Cristian Buteler, economista experto en el mercado de capitales, aporta también que "el tema clave cuando se hace una proyección para el precio del dólar es fijar el plazo en el que espera que se cumplirá".

Es por eso que una voz del mercado advierte que, teniendo en cuenta cuándo lo vaticinó, "los $400 de García Moritán hoy son mucho más". Es decir, si se hace una proyección en el tiempo y se toma en cuenta el valor de partida.

El diputado opositor Roberto García Moritán.

Dólar a $400: otras voces lo advirtieron

No obstante, en la City se está viendo una corrida cambiaria muy fuerte. La situación responde, por un lado, a la dificultad para captar dólares del Banco Central por estos días y también entra en juego una fuerte presión devaluatoria por parte de algunos actores. El Gobierno parece estar decidido a no devaluar y esto hace que todo el mercado se empiece a preguntar si finalmente será realidad el presagio de García Moritán. ¿Puede llegar a $400 el dólar blue?

En rigor de verdad, García Moritán no es el único que hizo declaraciones en este sentido: con más sustento teórico, algunos economistas de la City también advirtieron del riesgo de una fuerte suba del dólar blue. Uno de ellos es Salvador Di Stéfano, quien advirtió hace algunas semanas que "el Gobierno necesita domar la cantidad de pesos que hay en la economía, disciplinar al mercado de pesos y lograr que los sobrantes no vayan a dólar o precios".

Según su visión, se requiere una tasa de interés más elevada que genere un incentivo a colocaciones en pesos y sería central que el Gobierno logre bajar los índices de inflación, pero considera que, "mientras tenga las importaciones cerradas, los precios serán difíciles de domar" y espera que la inflación de julio será más elevada que la de junio.

La cotización de la soja cayó por debajo de los u$s600.

El campo y el dólar: dos elementos clave

Asimismo, Di Stéfano comentó que el Gobierno cree que el dólar mayorista "tiene un precio competitivo, por ende, no prepara un fuerte aumento en las cotizaciones" y apuntó que el Banco Central tiene reservas muy escasas en un contexto en el que la baja de las materias primas agrícolas fue muy fuerte y esto dificultará el ingreso de dólares al país.

Así, remarcó que se fueron los precios de u$s600 para la soja que veníamos viendo y a eso se suma una menor liquidación de granos a la esperada. Y anticipa que "sería vital que el Gobierno se muestre unificado, logre un estricto control de caja, baje los niveles de emisión a la mínima expresión y pueda incrementar las reservas".

Pero ve difícil esas metas y, por eso, espera que la inflación se mantenga alta y que los dólares alternativos podrían superar el precio de $400 a fin de año. La verdadera razón, según su visión es que "el problema es político, falta confianza".

La incertidumbre es un elemento que presiona a la suba.

Dólar: la especulación es un factor presente

A lo que señala Di Stéfano se suma el hecho de que estamos en un momento de fuerte especulación en el que los productores de soja están presionando para que haya una devaluación y también los liquidadores de granos. Lo hacen con el respaldo de los sectores financieros.

Y, por otro lado, el BCRA no subió la tasa de política monetaria y eso hace que muchos inversores estén optando por dolarizar carteras, lo que se traduce en un alza de los dólares financieros, a los que el blue les sigue los pasos siempre en precio. Todo en un contexto de altas proyecciones de inflación.

Sin embargo, Ferrari advierte que hay que ser precavidos a la hora de hablar de un blue a un precio de $400 porque el pequeño ahorrista suele ir a ese mercado y a lo largo de los últimos años "ha ocurrido que un pequeño ahorrista desprevenido compró dólares en el mercado ilegal y al día siguiente observó la caída de la cotización".

Así, señala que una pregunta obligada a la hora de hacer vaticinios es: ¿este nivel de cotización es estable? Y opina que eso dependerá de la intervención de la autoridad monetaria que afirma no estar dispuesta a convalidar el actual nivel. Pero, según su visión, que el dólar blue pueda llegar a $400 "dependerá de las formas de intervención del Estado con sus distintos instrumentos, y no sólo a través del BCRA, utilice.

En consecuencia, Ferrari considera que el Gobierno "debería dar respuestas rápidas dentro de los grados de libertad que tiene para desbaratar esta corrida cambiaria en la que pueden ganar los grandes, pero no, los pequeños ahorristas".

El BCRA tiene dificultades para acumular reservas.

Dólar blue: ¿llegará a $400?

Sucede que, tal como indica Buteler, "la gente no está comprando dólares porque piense que está barato o caro, lo hace porque cree que mañana va a estar más alto el precio" y anticipa que, si no se logra frenar esa dinámica, es muy difícil predecir a cuánto puede llegar el valor. Según su mirada, en el marco actual de corrida, "el dólar puede llegar a cualquier precio".

Lo mismo opina el economista Jorge Neyro, quien apunta que "en virtud del escándalo que hay, es muy difícil saber a qué valor llegará en el corto plazo". Considera que la volatilidad es muy grande por estos días.

Y observa que lo que está presionando al dólar al alza es, principalmente, "la falta de un liderazgo político que permita tomar medidas para acumular reservas y poner límite al desequilibrio fiscal". Neyro plantea que no hay decisiones a la altura de las circunstancias y que eso es lo que redunda en que el dólar pareciera no tener ancla en este momento.

En ese contexto, para Camilo Tiscornia, director de CyT Asesores Económicos, busca responder la pregunta inicial y asegura que "el dólar puede llegar a $400", aunque su deseo es que eso no suceda y considera que evitarlo depende de lo que haga el Gobierno.

"Lo que está jugando ahora son mucho las expectativas, el temor y el ruido político y económico. Viene subiendo muy fuerte y en pocos días superó por gran margen los $300 cuando hace poco estaba por arriba de los $200", dice Tiscornia.

En definitiva, señala que un dólar a $400 podría ser realidad "si el Gobierno no toma decisiones para controlar el asunto", pero señala que eso no sería algo inevitable porque, por estos días, "el precio de la moneda estadounidense ya está bastante alto". El tema es que, explica, en una situación en la que hay temor generalizado entre los ahorristas, el precio podría escalar.