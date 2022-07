Amazon lanza el trailer de la serie de "El Señor de los Anillos": ¿la sucesora de Game of Thrones?

La nueva serie de Amazon busca expandir el universo creado por JRR Tolkien y contar más sobre los eventos que ocurren antes de las películas

Amazon Prime lanzó hoy el avance más largo visto hasta ahora de "El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder", la que sin duda será una de las series más importantes del año.

El estreno está programado para el 2 de septiembre y busca expandir el maravilloso universo creado por JRR Tolkien y mostrar mucho más de lo que ocurrió en la Tierra Media antes de lo visto en las películas dirigidas por Peter Jackson.

Howard Shore está a cargo de la banda sonora, mismo compositor que creó la música de la trilogía de Lord of the Rings y la de The Hobbit (por lo cuál los momentos "piel de gallina" están asegurados).

La serie promete un regreso a los paisajes exuberantes, las montañas nevadas, los minas, los bosques élficos y otros sitios tan conocidos por sus fans.

Estarán los Harfoots, una subraza de los conocidos hobbits que tendrán protagonismo, los ya conocidos Galadriel y Elrond peleando con los ejércitos de la oscuridad, combates épicos a caballo, barcos a la deriva, enfrentamientos con criaturas sobrenaturales y señales de que todo esto podría ser el comienzo de una nueva era.

¿De qué se trata "Los anillos de Poder"?

La serie está ambientada miles de años antes de los eventos acontecidos en El Hobbit y El Señor de los Anillos, concretamente en la Segunda Edad, la anterior a la era en la que ocurren los hechos principales de los citados libros.

Esta Edad acaba en la batalla en la que Sauron -el encargado de forjar los anillos de poder- pierde el Anillo Único -que controlaba al resto-, cuya explicación se puede ver en el prólogo de la primera película de El señor de los Anillos: La comunidad del Anillo.

La vuelta a la Tierra Media: aventuras aseguradas con una superproducción de efectos especiales como respaldo de la historia

La serie mostrará cómo fueron forjados los anillos de poder, los cuales fueron dados a los enanos, a los hombres, los elfos.

Aparecerán personajes ya conocidos del universo de Tolkien como Galadriel, Elrond, Isildor o el propio Sauron, y otros conocidos para quiénes leyeron los libros como Gil Galad y otras figuras creadas específicamente para esta serie.

La primera temporada tendrá ocho episodios y hay planes de hacer hasta 5 temporadas, porque según JD Payne, el "showrunner" de la serie, Amazon compró derechos para producir hasta un total de 50 horas.

Para los que quieren volver a disfrutar de historias épicas en mundos de fantasía, al estilo Game of Thrones, sin duda es una gran noticia.