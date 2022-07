Ley Olimpia: conocé el proyecto que impide la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento

El novedoso proyecto busca tipificar como "delito" la figura de la violencia digital e impedir que se distribuyan imágenes íntimas en la red. Los detalles

Terminar con la violencia digital es el objetivo que buscan conseguir dos nuevos proyectos de ley presentados durante un acto en el edifico anexo de la Cámara de Diputados.

El evento contó con la asistencia de la ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta; la activista mexicana Olimpia Coral Melo; el padre de Belén, Marcelo San Román; Florencia Zerda, del grupo Gentic; Paula García Rey, de Amnistía Internacional; y la Defensora del Público, Miriam Lewin.

Se trata de la iniciativa denominada Ley Olimpia, en reconocimiento a la activista mexicana Olimpia Coral Melo, y propone reformar la Ley de Género.

La otra iniciativa, denominado Belén, fue inspirada el caso de Belén San Román, inducida al suicidio luego de sufrir difusión no consentida de material íntimo.

Este proyecto incorpora al Código Penal la figura de violencia digital y establece multas y penas desde los dos y hasta ocho años para los culpables del delito de visibilizar videos íntimos.

La presentación estuvo a cargo de Mónica Macha, diputada del Frente de Todos e impulsora de ambos proyectos, junto a la ministra de Mujeres y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, el espacio de víctimas "Ley Olimpia Argentina", y la organización Género y TIC.

El nuevo proyecto de ley prohibe la difusión de imágenes sin consentimiento, entre otros puntos

Penas por grabar sin consentimiento

"Debemos trabajar sobre la violencia digital, entendiéndola como una forma de violencia para las mujeres", mencionó Macha en la apertura del acto.

Además, destacó que "incorporarla al Código Penal permitirá tener la evidencia digital" como un delito.

Esto implica que sean sancionados quienes filmen o graben sin autorización cuerpos de mujeres en una situación de intimidad, así como también para quienes "lo suban a las redes y para quienes lo difundan".

"Las sanciones se agravarán cuando los responsables sean exparejas, o si la víctima es una menor de edad, o cuando se la utilizó con fines de lucro", agregó.

Proyecto Belén: todos los detalles

Uno de los proyectos se llama Belén "porque queremos honrar a la joven de Bragado víctima de la violencia digital porque su expareja tomó la decisión de subir su imagen sin consentimiento", detalló.

"Hay una responsabilidad compartida" entre quienes tomaron la decisión de publicar la imagen y quienes la difundieron, añadió Macha.

Asimismo, resaltó que la ley Olimpia "busca incluir a la violencia digital como otra tipología de violencia de género, que es muestra ley madre" y que se podrán generar accionar "para trabajar en la prevención en todos los ámbitos".

Se busca penar a quienes graben, suban y difundan contenido íntimo sin autorización

Algunos casos testigos de violencia digital

"Soy una sobreviviente de la violencia digital", subrayó Olimpia Coral Melo, que viajó desde México para estar presente. Por ella se aprobó la Ley Olimpia en su país, y ayudó a adecuar el marco legislativo argentino.

Olimpia se emocionó al relatar que tuvo tres intentos de suicidio luego de que un hombre difundiera un video íntimo. "No soy Olimpia la del video, soy Olimpia la de la ley", exclamó orgullosa por su trabajo. Y dio un mensaje para los hombres: "Si querés ser aliado feminista cortá la cadena. No compartas el video".

"Mi hija no soportó ver su cuerpo, su intimidad en las redes", lamentó, por su parte, Marcelo San Román, padre de Belén, y sostuvo que su hija estaría orgullosa de él tanto como padre y como hombre por lo que hace en su honor.

Eliana Sotelo contó su historia como pareja de un exnovio que compartió sus videos por Telegram. "Cuando fui a denunciar me dijeron que no era un delito", recordó la mujer. "Dos hombres me pidieron ver mi foto", continuó sobre la revictimizacion que vivió y el miedo de que se compartieran aún más las fotos dentro de la comisaría.

"Ante tanta injusticia me volví una experta", aseguró. Sotelo se puso a investigar y en ese camino se encontró que eran muchas más las "mujeres abusadas". "Hace dos años que mi cuerpo no es mío. Esta es una forma de empezar a recuperarlo", concluyó.