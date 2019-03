Un experto en cripto sugiere que Argentina necesita un exchange de monedas digitales

Con un 2018 turbulento ya por detrás, las criptomonedas quieren recuperar parte del terreno perdido. Y qué mejor para hacerlo que un país en plena crisis como Argentina.

Para ordenar las finanzas locales, el director general del exchange de cripto Binance, Changpeng Zhao, sugiere que Argentina debe crear una "casa de cambio" local. Así lo deslizó en un tuit en su perfil.

Este rumor nace luego de que el gobierno argentino cerrara un acuerdo con Binance Labs, el costado de inversión e impacto social de la bolsa, para invertir en proyectos conjuntos de blockchain pero respaldados en la bolsa.

Guess where we will have a new fiat-to-crypto exchange????? https://t.co/li8NAUBMUw