Anonymous publicó un video en donde amenazó al CEO de Terra por el colapso de las criptomonedas

"No hay duda de que hay muchos más crímenes por descubrir en su rastro de destrucción", sentenció Anonymous en su nuevo video contra Do Kwon

En el medio de la incertidumbre que reina dentro del ecosistema cripto encabezado por el colapso del Terra, que llevó a grandes pérdidas para todo el universo cripto y sus inversores, Do Kwon, el CEO, enfrentó varias acusaciones por ser el principal responsable. La última vino de la mano del grupo de hackers Anonymous.

Previamente, la Asamblea de Corea del Sur le pidió explicaciones, y a comienzos de este mes varios medios del país asiático señalaron que su empresa Terraforms habría presuntamente lavado unos u$s4.8 millones a través de una compañía fantasma surcoreana.

El mensaje de Anonymous

No obstante, Anonymous en su mensaje se comprometió a "asegurarse de que el cofundador de Terra, Do Kwon, sea llevado ante la justicia lo antes posible" con respecto al colapso de los ecosistemas Terra (LUNA) y TerraUSD (UST) en el pasado mes de mayo.

En su video, el grupo de hackers repitió una larga lista de las irregularidadesc de Do Kwon, incluido el cobro de u$s80 millones cada mes de LUNA y UST antes de su colapso.

Asimismo habló de su papel en la caída de la moneda estable Basis Cash, para el cual Do Kwon supuestamente co-creó bajo el seudónimo de "Rick Sanchez" a finales de 2020.

"Do Kwon, si estás escuchando, lamentablemente no hay nada que se pueda hacer para revertir el daño que has hecho. En este punto, lo único que podemos hacer es responsabilizarlos y asegurarnos de que sean llevados ante la justicia lo antes posible", apuntó Anonymous en su video.

Por otro lado, el grupo de hackers dijo que investigaría las acciones de Do Kwon desde que ingresó al ecosistema cripto para exponer sus presuntos delitos.

"Anonymous está investigando toda la historia de Do Kwon desde que ingresó al espacio criptográfico para ver qué podemos aprender y sacar a la luz", señaló el mensaje en el video.

"No hay duda de que hay muchos más crímenes por descubrir en su rastro de destrucción", agregó.

Otros mensajes de Anonymous

Con origen en 2003 en 4chan, Anonymous es un colectivo activista internacional descentralizado conocido por orquestar ataques cibernéticos contra instituciones gubernamentales, agencias, corporaciones privadas e incluso la Iglesia de la Cienciología, que hoy tomó muchísima popularidad.

En junio de 2021, en su canal de YouTube apuntó contra el CEO de Tesla, Elon Musk, por supuestamente "destruir vidas" usando su influencia en Twitter para jugar con los criptomercados. El video tiene alrededor de 3,4 millones de visitas hasta hoy y sigue disponible dentro del canal.

"Anonymous está investigando toda la historia de Do Kwon desde que ingresó al espacio criptográfico para ver qué podemos aprender y sacar a la luz", señaló el mensaje en el video.

Te puede interesar Valen u$s1, pero no son todos iguales: los 4 dólares digitales más usados y los que no puede confiscar el Gobierno

Otro mensaje fue al presidente de Rusia, Vladimir Putin, hace 4 meses. Este último tuvo 1,4 millones de visitas y tiene una advertencia de "ofensivo" por parte de Youtube, aunque aún no fue bloqueado, según reportó el sitio de Diario Bitcoin.