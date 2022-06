La transformación tecnológica en el deporte y el entretenimiento

Máximo Pellegrino. Marketing Advisor de Medalio y Deportista olímpico Sidney 2000, describe la importancia de la tecnología de NFT

Estamos a pequeños pasos de que nuestra forma de interactuar como participantes, fanáticos o hinchas del deporte y el entretenimiento tome un nuevo nivel, la experiencia del usuario vuelve a estar en el centro de la escena.

Hoy día casi todas las personas, o al menos la gran mayoría, escuchó hablar o nombrar a los NFTs. Para llevar a ejemplo esto, tomemos un caso de relevancia.

Hace unos meses con el pase de Messi al PSG, noticia que recorrió el mundo, un artista catalán llamado BossLogic, lanzó 4 piezas de arte digital en formato NFTs con el nombre de "Messiverse" que resalta los mejores momentos de la carrera de Messi en el Barcelona generando una nueva forma de interactuar con los fans.

Cuando hablamos de NFT lo que más llama la atención son las grandes cantidades de variaciones de utilización que pueden ofrecer.

Es justamente por esto que esta tecnología demuestra ser un gran paso para la generación de experiencias únicas e irrepetibles para todos los usuarios que se encuentran con ellos. Esta innovación repercute en muchos mercados, aunque su mayor auge se evidencia en el mundo del espectáculo y el entretenimiento, o con un rol más bien especulativo en términos monetarios.

La gran revolución se genera cuando la tecnología se aplica para llevar a otro nivel las vivencias y experiencias.

Para comprender los NFTs, de una forma fácil, es pensarlos como si fuesen esa entrada al recital o al partidos que guardamos y coleccionamos de chico en papel, solo que hoy los podemos tener en formato digital, personalizadas y con información que complemente la experiencia del usuario.

Imaginemos que guardamos la entrada en NFT y podemos acceder a un sin fin de experiencias, de acuerdo a su configuración, como puede ser el listado de canciones o quienes hicieron los goles de tu club favorito. Otra forma de entender sobre NFTs es asociándolo como si fueran tarjetas coleccionables y únicas, que no pueden duplicarse y cuya licencia le pertenece al comprador.

Esta tecnología permite dar mayor seguridad ya que no hay forma de que sean falsificadas, adulteradas o duplicadas y de esa manera, la titularidad le pertenece a una única persona, hasta incluso permite llevar un control sobre su reventa. Estos NFT no se pueden extraviar ni corren el riesgo de ser robados, al estar asociado a un usuario ofrece estos y muchos otros beneficios.

Las nuevas tecnologías abren camino a que muchos emprendimientos y empresas puedan nacer para darle vida a todo este mercado.

Empresas como MEDALIO vienen a revolucionar el concepto de fanático y/o hincha brindando experiencias únicas basados en la innovación tecnológica, generando así nuevos negocios para los organizadores y entidades.

Es aquí cuando el concepto de la democratización de la industria toma relevancia.

Ahora los usuarios podrán, no solo ser creadores de contenidos específicos que podrían traducirse en tecnología NFT, sino que también serán poseedores de objetos únicos, personalizados, coleccionables, canjeables, etc. que no se desvalorizan en el tiempo al no estar condicionados por la economía del país de origen. Ese es el verdadero potencial.

Esta tecnología, no solo logra un vínculo emocional entre las marcas y sus fanáticos potenciando su relacionamiento, sino que también es una gran oportunidad, para los organizadores de todo tipo de evento, de generar nuevos ingresos en mercados aún no desarrollados.