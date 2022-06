La empresa dueña de ElTrece y TN, denuncia un "sabotaje" informático: cómo fue el ciberataque que sufrió

Desde Artear, empresa que nuclea ambas señales, confirmaron que fue objeto de un ataque que afectó a su red de datos y sistemas. Los detalles

La compañía ARTEAR, propietaria de las señales televisivas ElTrece, TN, Magazine, Quiero y Volver, fue víctima este miércoles de un ataque informático que afectó principalmente a su red de datos y sistemas. Más allá de la vulnerabilidad, el grupo confirmó que sus señales televisivas más conocidas pemanecen al aire.

Mientras tanto, la empresa se encargó de realizar un comunicado en el que asegura que su equipo de ciberseguridad se "encarga del tema". Además, resaltó que "espera que en las próximas horas se produzca un reestablecimiento del servicio y normalización de sus redes".

Al mismo tiempo, la empresa explicó que se investiga el origen del ataque que denominan sabotaje.

El Trece, una de las señales afectadas

Ataque Rasomware

Se especula que el ataque puede categorizarse como ransomware, un tipo de "secuestro virtual" por el cual los atacantes bloquean los dispositivos y piden una recompensa económica a cambio de recuperar el acceso.

Según un cable de Telám, el incidente con Artear había trascendido más temprano a través de usuarios de Twitter que denunciaron la situación.

"Hackearon absolutamente toda la red de Artear. Desde las 6 AM no funciona la red, no pueden ingresar a ningún lugar para producir los programas", advirtió el comunicado.

"Además se acaba de caer el wifi. Por los pasillos del Trece dicen qué hay gente pidiendo Plata por el rescate de las redes", publicó más temprano el periodista Leo Arias, antes de la compañía confirmara el incidente.

Mientras que periodistas de la empresa contaron que no funcionaba nada y que las trasmisiones en vivo se tuvieron que hacer sin música.

Redacción de Artear

El tiempo juega en contra para Artear

Especialistas del rubro de seguridad tecnológica comentan a iProUP que existen varias formas de ataque.

Una es cuando los hackers se comunican de alguna manera, otras veces se trata de un virus, y las víctimas, de alto impacto no se enteran de manera rápida y suele pasar más de un día hasta que lo puedan solucionar.

En este caso podría tratarse de un pishing, detallaron los expertos.

"Esto es cuando te mandan un mail, simulan ser la empresa y te piden que ingreses las credenciales, usuario y contraseña y ahí se produce el acceso a la red y escala", precisaron.

Por qué fue "raro" el ataque para los especialistas

Los especialistas remarcaron que "este tipo de ataque es poco frecuente de ver en un usuario avanzado".

"En el caso de que haya sido de un usuario de media o baja conocimiento respecto del tema, igualmente denota que no había un plan de contingencia o no estaban preparados", advierten especialistas.

Si por el contrario, los hackers piden plata ahí es cuestión de confianza y de poder llegar a lograr un acuerdo.

"Si no lo resolvieron rápido es que se trata de algo complejo. Se tendría que ir a una negociación y ver si el hackers está dispuesto o no a negociar. Hay veces que aun pagando no se puede recuperar", comenta.

Suele suceder que empresas grandes no se invierte en seguridad o en backup o en algún tipo de interruptor que advierta de estos ataques.

"Nadie está exento a pasar por estos ataques. Pero a las empresas tecnológicas no les suele pasar esto. Generalmente apuntan a empresas que no son del rubro", detallaron.